Fútbol sala Otro Goliat fuera de casa para el Jaén Paraíso Interior FS Carlitos será uno de los nombres clave. / IVÁN BALLESTEROS Los amarillos juegan hoy, a partir de las 13:15 horas, en casa del Movistar Inter en un partido que se podrá ver en directo a través de Teledeporte ALBERTO ORTEGA JAÉN Sábado, 19 enero 2019, 00:24

Si en la primera vuelta hablábamos de que el calendario que tenía que sufrir el Jaén Paraíso Interior FS en casa iba a ser bestial, ahora toca decir lo mismo con los partidos que los amarillos tendrán lejos de su estadio en esta segunda vuelta. Se medirán los jienenses a los ocho mejores clasificados del curso pasado siempre como visitantes y ya pudieron comprobar en Anaitasuna, ante Osasuna Magna, que jugar contra los mejores sin el calor de tu afición suele pasarte factura.

No quieren los jienenses que se vuelva a repetir una derrota foránea pero hoy no acuden al mejor pabellón para conseguirlo. Le toca al conjunto de Dani Rodríguez visitar a Movistar Inter y para ello ya se encuentra el equipo concentrado desde ayer en Torrejón de Ardoz. El choque comenzará a las 13:15 horas y se podrá ver en directo en Teledeporte y a él acuden los amarillos en un momento de alegría, tras conseguir su clasificación para la primera 'final four' de la historia de la Copa del Rey.

«Tras las buenas sensaciones que nos dejó tanto el partido del sábado contra Valdepeñas cómo el partido del miércoles ante Palma en un choque que fue muy exigente, tanto por lo que había en juego como por la entidad del rival, nos toca una visita muy complicada a la casa del Movistar Inter, con todo lo que eso conlleva», explicó Rodríguez en las declaraciones previas al duelo ante los azulones.

Es posible que en liga los de Velasco hayan mostrado esta temporada su cara más vulnerable y es que ahora mismo, sin ir más lejos, son los terceros clasificados con cinco puntos menos que El Pozo Murcia y Barça Lassa. Pero aún así el técnico jienense no se fía del mejor equipo del mundo: «Enfrente tendremos al actual Campeón de Liga y de Europa y ya sabemos lo que significa eso. A pesar de habernos enfrentado a ellos esta temporada un par de veces, en las que los encuentros han estado igualados, sabemos que es un partido que se puede romper en cualquier momento por la calidad que tiene Inter en todas sus facetas y debemos de estar a nuestro 150 por cien en todos los sentidos, si queremos estar en el partido y tener opciones hasta el final».

Precedentes positivos

Tienen motivos para creer en otra hazaña los amarillos. Los últimos enfrentamientos entre el Jaén Paraíso Interior FS y Movistar Inter se han caracterizado por una igualdad extrema. Fueron algo mejores los interistas en la Supercopa de España disputada en Ciudad en septiembre y se acabaron llevando aquel encuentro en los penaltis; y fue mejor el cuadro jienense en el partido de la primera vuelta disputado en IFEJA, del que Inter sacó un punto por aparición divina.

Sabe de sobra Dani Rodríguez que ante equipos de este potencial se debe cuidad hasta el más mínimo detalle. Para él, estas son las claves del encuentro: «A nivel de partido, debemos tener pocas perdidas en la elaboración al ser un equipo que aprovecha muy bien las situaciones en las que no estás organizado, estar atentos a la defensa de la estrategia ya que tienen a grandes finalizadores y, cómo no, saber que las individualidades en cualquier jugada pueden ser determinantes. Es un partido de máxima dificultad, pero bonito de jugar, en el que esperamos estar a la altura».

Para traerse un resultado positivo de tierras madrileñas, Rodríguez y los suyos deben encomendarse en parte a Carlitos y su puntería. El gaditano llega a esta jornada de liga siendo el máximo goleador de toda la Primera División y ha logrado recuperar ese nivel que le llevó a la Selección Española cuando vestía la camiseta de Osasuna Magna. 18 dianas en liga lleva el ala de los jienenses y este pasado miércoles también acudió a su cita con el gol en Copa del Rey. Fuera de la convocatoria se han quedado, ambos por decisión técnica, Bingyoba y Víctor Montes.