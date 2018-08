Hockey hierba España se juega hoy el pase a la final con Carmen Cano y María Ángeles Ruiz Carmen Cano. / IDEAL Las dos jugadoras alcalaínas están teniendo un papel brillante en el Mundial de hockey hierba que se está disputando en Londres J. A. G. JAÉN Sábado, 4 agosto 2018, 01:13

La jienense Carmen Cano, que marcó el gol de la victoria de la selección española de hockey hierba ante Alemania en el partido de cuartos de final del Mundial de Inglaterra, está convencida de que su equipo no tiene techo en la competición. Cano confía en las posibilidades del combinado nacional en las semifinales que se disputan hoy sábado, hecho que no se producía desde 2006. Con la victoria España se clasifica por segunda vez para las semifinales del Mundial femenino. La primera vez fue en Madrid, en 2006, cuando las Redsticks terminaron cuartas. En las manos de estas 18 jugadoras, de este equipo, está mejorar la historia.

En las semifinales les toca medirse a Irlanda que dejó en el camino a India. El duelo arrancará a partir de las 15:00 horas. «Sin lugar a dudas es el gol más importante de mi carrera, más que nada por la trascendencia que tiene. Al final da el paso a semis, y nunca me voy a olvidar de este gol».

Haciendo historia

La delantera, que debutó con España en enero de 2017 y acumula 54 partidos como internacional, destacó la gesta conseguida ante las germanas en un partido que resolvió con un gol en el minuto 54, a seis del final. En unos cuartos de final ante Alemania, que llegaba como uno de los equipos más fuertes del torneo y que había derrotado a las Redsticks en fase de grupos.

«Hemos entrado de nuevo en la historia del deporte nacional con la clasificación para las semifinales del Mundial de Hockey Hierba femenino, después de dos partidos intensos, el de octavos contra Bélgica, y del cuartos frente a Alemania», dijo.

Cano, que juega en el Club de Campo de Madrid tras debutar en la División de Honor con el CH Alcalá la Real de Jaén, se ha convertido en una jugadora determinante en los planes del cuadro técnico.

«Con sencillez y humildad trato de aprovechar cada minuto que le me concede el entrenador. Adrián Lock me ha transmitido confianza y me ha dado la oportunidad de debutar en la categoría absoluta», aseguró.

Carmen Cano debutó con la selección española absoluta de hockey hierba en enero de 2017, con la que disputó tres partidos ante Escocia en la concentración celebrada en Valencia y anotó dos goles en el ciclo de partidos.

En el combinado nacional hay otra jugadora jienense, la también alcalaína María Ángeles Ruiz, que fue clave, bajo palos, en el triunfo en la tanda de shoot outs a Bélgica (3-2), después de que el tiempo reglamentario concluyera con empate sin goles (0-0).