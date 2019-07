Fútbol Sala La Diputación seguirá siendo el motor del Jaén Paraíso Interior FS El club dio un obsequio a Francisco Reyes. / MIGUEL ÁNGEL CORBELLA Reyes dejó claro que la institución apuesta por el club debido al «enorme retorno económico» que proporciona a la marca turística provincial ALBERTO ORTEGA JAÉN Sábado, 27 julio 2019, 00:30

El Jaén Paraíso Interior FS seguirá contando con el respaldo de la Diputación Provincial de Jaén. No podía ser de otra manera y es una noticia que no sorprende a nadie, pero hasta ayer que lo anunció el presidente del ente provincial, Francisco Reyes, no había oficialidad. Lo hizo público en unas declaraciones a los medios justo antes de reunirse con una representación de la Junta Directiva del club, que le explicó el que es el proyecto para la próxima temporada.

«Vamos a analizar lo que ha supuesto la temporada pasada, una temporada de éxito, y por supuesto conocer la planificación que el club tiene para la 2019/2020. Una temporada en la que vamos a mantener ese compromiso de ser el principal sponsor de este equipo de fútbol sala que tantas alegrías nos ha dado y que tan útil está siendo a la provincia pensando en lo que es la promoción de nuestro 'Jaén, paraíso interior'. Pienso que pocas inversiones que ha hecho la Diputación son tan rentables desde el punto de visto del retorno en el ámbito de la promoción», dijo Reyes sobre la reunión que tuvieron a posteriori y lo que significa para su institución el apostar por la élite del fútbol sala.

«Hablamos de que, según el informe de la empresa Kantar Media que trabaja para la LNFS, el retorno ha sido próximo a los 14 millones de euros en lo que se refiere a promoción en medios de comunicación. Por eso desde la Diputación Provincial vamos a ser siendo ese sponsor principal durante la próxima temporada, con el mismo criterio que venimos explicando desde el primer momento: desde la Diputación no apoyamos el deporte profesional, nos servimos de él para promocionar nuestra tierra y la marca 'Jaén, paraíso interior'. Queremos que Jaén se conozca como espacio de calidad en cuanto a oferta medioambiental, patrimonial, gastronómica, cultural y creo que el fútbol sala ha aportado una parte importante porque, cuando hablamos de 'Jaén, paraíso interior' en este país, mucha gente piensa en este deporte», añadió.

El presidente del club, Germán Aguayo, tampoco ocultó su satisfacción por el anuncio de Reyes: «Desde el Jaén Paraíso Interior FS queremos mostrar nuestro agradecimiento a la Diputación Provincial de Jaén y a su presidente, Francisco Reyes, por el apoyo que nos da con la marca. Para nosotros es importantísimo este apoyo porque sin él no sería posible nuestra andadura por la Primera División de la LNFS. Tenemos apoyos dentro del tejido empresarial jienense, y los agradecemos muchísimo, pero el apoyo de la Diputación es el principal. Estamos muy contentos y agradecidos de que se mantenga este compromiso», finalizó.