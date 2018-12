Fútbol sala Dani Rodríguez: «O Parrulo no es el patito feo» El técnico jienense sabe de la dificultad del partido de hoy. / MIGUEL ÁNGEL CORBELLA El técnico del Jaén Paraíso Interior FS advirtió de que el rival de hoy será más complicado de lo que en principio pueda parecer ALBERTO ORTEGA JAÉN Sábado, 8 diciembre 2018, 01:05

Después de muchos meses de trabajo, de una plantilla renovada, arbitrajes nefastos y de nuevo demostrar que está a la altura de los mejores equipos de fútbol sala del mundo, el Jaén Paraíso Interior FS tiene hoy en sus manos la oportunidad de certificar que durante el puente de Andalucía, a finales de febrero, tendrá oportunidad de defender título en Valencia.

Los jienenses tienen al alcance de la mano la clasificación para su cuarta Copa de España, el título por excelencia de los amarillos, claro que en estamos hablando de que va a ser la edición con las plazas más caras (en lo que a tabla clasificatoria se refiere) y de momento no tiene su billete certificado. Tienen 21 puntos los de Dani Rodríguez y, aunque en otras ediciones con esos habría bastado, en esta ocasión los amarillos necesitan una victoria más.

Oportunidad única

Podrán luchar por ella hoy en casa del O Parrulo Ferrol a partir de las 19:30 horas pero no será este un hueso duro de roer, por mucho que la clasificación diga que los gallegos son hoy por hoy un equipo que está muy lejos del jienense. «Tras el escaso punto conseguido ante Palma, a pesar del gran partido realizado, ahora visitamos una pista complicada ante un equipo que este año ya no es el patito feo de la categoría, sino un equipo con una plantilla de mucha calidad y que puede estar optando a objetivos similares a los nuestros», dijo Dani Rodríguez en las declaraciones previas al encuentro decimocuarto en la Liga Nacional de Fútbol Sala.

«Nos espera partido en el que a falta de dos jornadas para la finalización de la primera vuelta, todos sabemos de la importancia y la necesidad de puntuar en esta ocasión para que no dependa todo de la última jornada», añadió.

Rival aguerrido

El entrenador de los amarillos tuvo muchas palabras de elogio para el equipo que tendrá hoy enfrente y es que sin ir más lejos, la pasada temporada O Parrulo fue el primer conjunto que hizo caer al Jaén Paraíso Interior FS fuera de casa. «En cuanto al partido, nos encontraremos a un equipo que alternará una defensa alta presionante con una defensa en media pista, las cuales habrá que atacar muy bien si no queremos tener perdidas que nos cuenten transiciones con el equipo no posicionado que es su mejor baza, aunque en el ataque posicional también tienen argumentos suficientes con jugadores como Adri, Chano, Jesulito, Rubí, Miguel, Isma o Robert, los cuales tienen mucha calidad y que en cualquier jugada pueden inclinar el encuentro», explicó el míster lagarto acerca de la plantilla con la que cuenta su adversario.

Por ello Rodríguez espera de sus futbolistas la máxima concentración en un partido que a todas luces es vital para los intereses del club: «Por tanto tenemos un partido de dificultad en el que nos jugamos mucho de cara al objetivo de clasificarnos para la Copa, en el que desde el principio tendremos que remar mucho si queremos puntuar». La presión es conocida desde principio de temporada y el propio Dani Rodríguez reconoció tras el partido ante el Palma Futsal que de conseguirse hoy el objetivo, el equipo se quitaría de encima una losa que le haría mejorar.

Los abonos para la Copa de España se han agotado y ya son muchos los jienenses que tienen reservado su alojamiento para vivir una fiesta del fútbol sala en la que los jienenses suelen contar con una buena dosis de protagonismo. Es por ello que los amarillos no quieren aplazar ni un día más la clasificación matemática y no tener que jugarse esta ante un Santa Coloma que también tiene opciones de estar en la Fuente de San Luis.

Ausencias

El técnico no ha desvelado la convocatoria pero el equipo se encuentra ya en Ferrol y ha habido dos jugadores que no se han montado en el autobús al margen de Aitor, que se perderá lo que resta de temporada. Ángel Bingyoba sigue sin entrar en lista ya que todavía no se ha recuperado por completo de los problemas musculares que sufría en un muslo. Víctor Montes ha sido el único jugador que se ha quedado fuera de convocatoria por decisión técnica. El gran beneficiado de esta decisión ha sido Piqueras, que está poco a poco ganando peso en el equipo y ya comienza a contar con esos minutos que tan bien le vienen para seguir con su progresión. El encuentro no será televisado pero se podrá seguir a través de la radio oficial del club.