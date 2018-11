Fútbol sala Dani Rodríguez: «Ambos equipos nos jugamos mucho» El técnico jienense trabajar para meter a su equipo en la Copa de España. / PEDRO J. CHAVES El entrenador del Jaén Paraíso Interior FS habló acerca de la difícil tarea que tienen sus pupilos mañana en la pista del Jimbee Cartagena ALBERTO ORTEGA JAÉN Martes, 27 noviembre 2018, 00:05

Por si la espera de una semana era demasiado larga para los amantes del fútbol sala, que saben que estas jornadas se está decidiendo qué equipos acuden a la Copa de España, el calendario ha querido esta mañana mismo el Jaén Paraíso Interior FS vuelva a la competición y que lo haga con un equipo que tiene el mismo objetivo: estar en Valencia cuando llegue febrero.

No será fácil la visitan que han de realizar los amarillos al Jimbee Cartagena y menos teniendo en cuenta que el conjunto cartagenero debe ganar como sea si no quiere perder sus opciones de llegar a la Copa. Dani Rodríguez así lo destacó en las declaraciones previas al partido: «Visitamos una pista muy complicada con la necesidad de puntuar para seguir teniendo opciones para ir a Valencia. Enfrente tendremos a un equipo con muchísima calidad y con una gran plantilla que buscarán esa victoria que necesitan tras los últimos resultados».

A la necesidad del rival hay que añadir el enorme salto de calidad que han dado en el pasado verano. El Cartagena ha logrado mantener a los pesos pesados del vestuario (Juanpi, Jesús Izquierda o Raúl) y además ha traído refuerzos contrastados en la mejor liga del mundo y con trayectorias estelares, como son Eka, Batería o Ique.

«Cartagena es un equipo que cuenta con grandes individualidades que en cualquier jugada te pueden resolver un partido y a las que tendremos que estar muy atentos. En ataque tendremos que estar muy cuidadosos a la hora de elaborar ya que buscarán con su defensa zonal provocar pérdidas en nuestro inicios de jugada para pillarnos descolocados. En defensa tendremos que tener mucho cuidado y minimizar su ataque con pívot, ya que Ique y Eka son muy peligrosos en zonas de finalización», resaltó Dani Rodríguez acerca del potencial que tiene un equipo que cuenta con nuevo entrenador, André Luis Brocanelo Cotinho, ya que Guillamón fue destituido después de una secuencia de resultados negativos.

Precisamente el punto fuerte del que mañana, a partir de las 20:00 horas, hará de local es el débil de los jienenses. No materializan tanto como generan los hombres de un Dani Rodríguez que es consciente de ello: «Por nuestra parte sabemos que debemos mejorar en la finalización ya que generamos muchas situaciones pero no terminamos de culminarlas, y en defensa estar algo más atentos a todos los detalles para no encajar tantos goles como lo estamos haciendo precedidos de rebotes, resbalones, etc. Será un partido en el que los dos equipos nos jugamos mucho y en el que ambos saldremos a ganarlo».

Quedan cuatro jornadas para que acabe la primera vuelta y se decida que siete equipos acompañarán al Levante en la próxima edición de la Copa de España y el Jaén Paraíso Interior FS puede dar un paso de gigante hacia ella.