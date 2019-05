Jaén FS Dani Rodríguez: «Debemos hacer un gran encuentro a todos los niveles para pasar» Dani Rodríguez en el partido ante Osasuna Magna. / J. F. MONTI El entrenador del Jaén FS habla de lo que debe hacer su equipo para conseguir su segunda semifinal del play off por el título de la historia ALBERTO ORTEGA Jaén Miércoles, 15 mayo 2019, 23:47

No estamos acostumbrando a que el Jaén Paraíso Interior FS normalice las gestas deportivas y consiga que lo difícil parezca sencillo. Menos mal que hay un hombre, el que lidera este proyecto, que no pierde la perspectiva. Dani Rodríguez ya se encuentra, junto a su equipo, en Pamplona para disputar el segundo partido del los cuartos de final del play off por el título de liga. Sabe que cuenta con la ventaja obtenida el pasado fin de semana en la Salobreja y que deberán ganarles dos partidos los jugadores de Osasuna Magna para eliminarlos.

Pero aún así, no se fía: «Tras haber conseguido el primer punto de la eliminatoria y habiendo cumplido con el primer objetivo necesario para poder competir la eliminatoria de ganar nuestro partido de casa para ir a Pamplona con algunas opciones mas, lo que sigue quedando claro es que la igualdad es máxima y sabemos que, aunque tenemos esa ventaja inicial, al final, la eliminatoria se resolverá en Pamplona, porque se lo han ganado durante la temporada siendo terceros y tienen esa ventaja, pero yo diría también esa obligación».

Para cumplir con esa obligación a la que hacía referencia el técnico de los lagartos, el equipo de Imanol Arregui debe mostrar una regularidad que le faltó en el primer partido. Aún así, dejaron ver los navarros la velocidad y la calidad que les han hecho ser terceros en liga regular. «Osasuna ya ha demostrado durante toda la temporada la calidad que atesora, y sin ir mas lejos en este primer partido lo volvió a demostrar, ya que cualquier ocasión que regalas, o cuatro minutos en los que no estés del todo concentrado, les vale con la calidad que tienen para encarrilar un partido», dijo Dani sobre su adversario.

Por eso quiere para su equipo la máxima concentración: «Con esa intención y con ese objetivo vamos a Pamplona, sabiendo que debemos de hacer un gran encuentro a todos los niveles para ponérselo difícil y que con seis o siete minutos no les valga si quieren llevárselo. Sabemos que va a ser difícil, además porque es una pista que no se nos suele dar demasiado bien, donde el equipo y la gente aprieta también mucho, pero me quedo con las sensaciones que transmite el equipo a estas alturas de temporada y tras un año duro, donde hemos explotado al máximo nuestros recursos, teniendo la presión añadida además con diferencia al resto de equipos de estar ahí luchando al menos dentro de nuestras posibilidades en todas las competiciones al igual que lo hicimos la temporada pasada».

Queda gasolina

Uno de los éxitos de esta temporada está siendo ver cómo el equipo, después de otra temporada de ensueño, llega con las piernas enteras a un tramo final que no es sencillo. Su entrenador sacó pecho al respecto: «Veo que llegamos en un buen momento de juego y de nivel competitivo y, donde otros años parece que el equipo está deseando que se acabe la temporada, este año veo a los jugadores muy enteros y con ganas de seguir consiguiendo retos. Esa es nuestra principal baza, el ver a mi equipo con posibilidades, aunque ya sabemos que en este deporte todo es a priori, porque después el partido te puede quitar todas esas probabilidades en cuatro aciertos del equipo rival. Por tanto, como todos los partidos de play off, va a ser partido difícil pero ilusionante para intentar redondear lo que está siendo una gran temporada».

El encuentro se podrá ver a través de la aplicación de la La Liga Sports TV.