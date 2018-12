Jaén Paraíso Interior FS Dani Rodríguez: «Nosotros somos conscientes de lo que hay en juego» Dani Rodríguez dirige a su equipo durante un partido. / MIGUEL ÁNGEL CORBELLA El entrenador del Jaén Paraíso Interior FS no quiere que su equipo se relaje ante un partido vital para cumplir otro de los objetivos de este año ALBERTO ORTEGA JAÉN Martes, 11 diciembre 2018, 01:14

Ahora que el Jaén Paraíso Interior FS tiene prácticamente en el bote su cuarta participación en una Copa de España, los esfuerzos del equipo de Dani Rodríguez se centran en pasar a cuartos de la Copa del Rey, algo que tendrán oportunidad de conseguir mañana mismo cuando visiten al Córdoba Futsal en una eliminatoria a partido único.

El hecho de que su rival milite en la categoría de plata hace que los amarillos tengan la obligación de ganar pero el entrenador jienense explicó que no espera ni mucho menos un partido fácil: «Nos enfrentamos en estos octavos de final de la Copa del Rey a un equipo que más allá de que se encuentre en Segunda División luchando por los puestos de arriba, es un equipo con mucha calidad y muy intenso que a un único partido y en una cita especial como esta, tienen la capacidad de poder derrotar a cualquiera».

Además, y a pesar de que se espere un gran desplazamiento de aficionados del Jaén Paraíso Interior FS, Rodríguez también espera que lo especial de la eliminatoria genere un ambiente en el pabellón que juegue en favor del conjunto cordobés: «Estamos seguros que Vista Alegre se volcará con su equipo y será un conjunto que nos pondrá las cosas muy difíciles. Ya nos hemos enfrentado un par de veces esta temporada en pretemporada e independientemente de los resultados que se produjeron, ya comentamos en su día que fueron partidos complicados de sacar para nosotros».

Analizando más en corto al rival, el técnico de la capital del Santo Reino deja claro que el hecho de que este no sea de su misma categoría no quiere decir que estos días no lo haya esta estudiando minuciosamente. «El Córdoba Futsal es un equipo con jugadores de un corte muy similar. Un equipo compacto con jugadores intensos tanto en la defensa como en el ataque, imaginativos y con buen trato de balón que incluso hace que se les quede pequeña la categoría de Segunda División».

Pero por muy bien que se planten en el partido los blanquiverdes, el objetivo de los jienenses no puede ser otro que el de estar en los cuartos de final. Ya la pasada temporada pudo comprobarse lo ilusionante que puede llegar a ser esta competición si se alcanza su fase final y, siendo esta campaña la primera vez que la Copa del Rey se decidirá en una Final Four con sede única y en un mismo fin de semana, el Jaén Paraíso Interior FS quiere estar en ella.

«Por nuestra parte somos conscientes de lo que hay en juego en la eliminatoria, queremos seguir adelante en una competición que la temporada pasada nos dio tantas alegrías y por eso sabemos que tenemos que estar muy concentrados para afrontar un partido que sabemos que será muy igualado por como es este tipo de eliminatorias. Por tanto, desde el principio debemos salir enchufados y trabajar mucho para sacar el partido y la eliminatoria hacia delante».

En cuanto a la convocatoria el técnico tendrá la misma baja que en anteriores jornadas. Ángel Bingyoba apenas se ha entrenado con el grupo en las últimas semanas y, aunque ya se ha recuperado de sus dolencias físicas, todavía tardará unos días más en volver a estar plenamente disponible.