Fútbol Sala La XXX Copa de España será en Valencia Todo hace indicar que la Fonteta será el pabellón que acoja el evento. / TWITTER El Jaén Paraíso Interior FS ya conoce el lugar en el que quiere estar a finales de febrero de 2019. Este año el Levante Futsal, que hará de anfitrión del torneo, tiene garantizada una plaza en el mejor campeonato de clubes del planeta ALBERTO ORTEGA JAÉN Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:14

La XXX edición de esa Copa de España que tanto ilusiona a los amantes del fútbol sala en Jaén ya tiene sede. Valencia será la ciudad en la que se dispute el que está considerado el mejor torneo del clubes del mundo. Así lo anunció ayer mismo la Liga Nacional de Fútbol Sala en un comunicado en el que se pudo saber que hoy mismo a las 11:00 tendrá lugar la presentación del pabellón en el que se disputará este torneo pero todo hace indicar que este será el Fuente de San Luis, más conocido como la Fontenta.

El coliseo en el que habitualmente juega sus partidos el Valencia Basket tiene una capacidad para 9.000 espectadores, siguiendo así la línea de que la Copa de España se traslade a instalaciones de envergadura como ya ocurrió el año pasado en el Palacio de los Deportes WiZink Center de Madrid.

En dicho de presentación acto estarán presentes Maite Girau, concejala de deportes, sanidad y salud del Ayuntamiento de Valencia, Josep Miquel Moya, director general de deportes de la Generalitat, Javier Lozano, presidente de la LNFS, Kike Boned, embajador de la LNFS, y representantes de la Diputación de Valencia, la Generalitat valenciana, de la Fundación Trinidad Alfonso, del Valencia Basket y la plantilla del Levante UD Fútbol Sala al completo, entre otras personalidades del mundo de la política y el deporte.

Goteras en la Salobreja

Qué lejos quedan estas instalaciones de las que tiene que usar en su día a día el Jaén Paraíso Interior FS. Este pasado lunes volvíamos a vivir uno de esos episodios que ruborizan a cualquiera. La tromba de agua que cayó sobre la capital jienense fue de órdago y las goteras (por no decir cataratas) que hubo sobre el parquet que tiene que albergar este mismo sábado un partido de la mejor liga del mundo aún mayores. No es la primera vez que la madera del obsoleto pabellón se moja como consecuencia de las lluvias ni tampoco es nuevo que Dani Rodríguez no pueda entrenar a su equipo por estos inconvenientes.

Dos sesiones de trabajo han tenido que ser anuladas en el conjunto amarillo por los trabajos de mantenimiento y reparación que está sufriendo la Salobreja. Al menos el parquet parece haberse salvado y los rumores acerca de que el partido ante Osasuna Magna se podría acabar disputando en otro pabellón han desaparecido.

El encuentro que sí que tendrá que disputarse fuera de la ciudad jienense, como apuntaron ayer los compañeros de Onda Jaén, es el que enfrentará el próximo fin de semana del 20 y 21 de octubre al Jaén Paraíso Interior FS con el FC Barcelona Lassa. Como ya avisó el club en un comunicado hecho público a través de sus redes oficiales, las limitaciones de la Salobreja provocarán que esta temporada, cada vez que la televisión decida emitir un encuentro en el que los amarillos actúen como locales, el club se verá forzado a proponer un pabellón alternativo para la disputa de ese encuentro. En este sentido, por cercanía e instalaciones adecuadas, las ciudades mejor posicionados para acoger dichos partidos serían Granada y Córdoba, por lo que podrían volver a vivirse imágenes como las que protagonizó la ciudad nazarí a finales de la pasada temporada, siendo sede del partido de semifinales del play off de liga entre el Jaén FS y el Movistar Inter.