Voleibol El Club Voleibol Linares cierra la temporada reivindicando más apoyo para su deporte Los jugadores linarenses celebrando el título de subcampeones senior mixtos en el torneo que se celebró en Alcalá la Real. / CVL Ante la falta de una competición provincial real, están valorando inscribir al equipo senior en la liga de Granada, aunque no puedan ganarla

Echó el cierre a la temporada el Club Voleibol Linares, aunque el descanso durará poco porque el 25 de agosto vuelven a ponerse en marcha para organizar ese día el trofeo local, en el pórtico de la Feria de San Agustín. Estarán invitados varios clubes que jugarán bajo el formato de partidos completos a 5 sets. Aunque en este momento lo que toca es hacer balance de lo vivido y empezar a planificar la próxima campaña.

El club, formado por 150 deportistas y que lleva promoviendo la práctica del voleibol desde 2013, mantiene la esperanza de contar algún día con una liga provincial decente, pese a la falta de apoyo que tiene este deporte en la provincia y que ha llevado a otros clubes más longevos a perder buena parte de su potencial y jugadores por agotamiento esperando que algo cambie.

La entidad linarense cuenta con equipos masculinos y femeninos en categorías cadete, juvenil y senior. Cada año el mismo problema, hay pocos equipos en Jaén, y para competir a nivel regional hay que cubrir gastos federativos, además de pagar desplazamientos, algo muy difícil para estos chicos y chicas que, por extraño que parezca, este año no tienen el apoyo de la Universidad de Jaén para utilizar las pistas del campus de Linares a precio reducido para los entrenamientos, como en año anteriores.

Lo contaba a IDEAL el directivo Álvaro Velasco, comentando que para tener en Jaén algún día una liga real, y no pequeños torneos a los que los equipos acuden por invitación de los organizadores como hasta ahora, lo primero es que los organismos públicos se tomen en serio este deporte y sean los primeros que impulsen un campeonato regular jienense.

Apoyo de administraciones

«No sólo tenemos que movernos nosotros, lo debe hacer también la Diputación de Jaén, los ayuntamientos y la Federación. El senior masculino estamos pensando inscribirlo en la liga de Granada, no optemos al título, que nos permitan jugar para tener competición y que los entrenamientos tengan algún sentido. En Jaén estamos sólo los equipos de Linares, Jaén, Marmolejo y Baeza, que junta a jugadores de Begíjar y otros pueblos cercanos. Hay años en los que algunos de estos clubes eran muy fuertes, pero han ido perdiendo ese potencial precisamente porque el voleibol no termina de arrancar en la provincia», explica Álvaro Velasco.

Este es el quinto año que el Club Voleibol Linares completa una temporada y en un par de semanas empiezan con la sexta campaña.

«Sabemos que somos un deporte minoritario, lo tenemos asumido, pero no es normal lo mucho que nos cuesta conseguir apoyo, pistas, material o redes. En verano se hace un 2x2 de voleibol-césped en Rus, Ibros y otros pueblos, pero en Linares no podemos porque no tenemos ni redes transportables para poder llevárnoslas a un campo de césped. No es normal en la segunda ciudad con más habitantes de la provincia», considera el directivo.

Cuentan que desde el ayuntamiento de Linares «sí nos ayudó la concejalía de Deportes, el colegio Salesianos nos dejan entrenar en sus pistas por un convenio, pero la Universidad de Jaén este año nos ofreció un acuerdo que no podíamos aceptar. Otros años nos dejaban las pistas a mitad de precio para entrenar, a cambio de ayudarles a organizar su torneo universitario, pero este año ya no tenemos ese convenio».

La pasada temporada decidieron federar al equipo cadete femenino para ofrecerles la experiencia de poder participar en el campeonato de Andalucía, entrada directa a través de la Federación porque son el único equipo federado de su edad en Jaén. Pero tampoco ha sido posible.

«La cantidad de dinero que había que desembolsar para que jugasen el CADEBA era inasumible para un club pequeño como el nuestro. Vamos a valorar si este año hacemos lo mismo, si sirve para algo federarse. Es una pena porque queríamos que las jugadoras vivieran esa experiencia de participar en un Campeonato de Andalucía contra equipos potentes de otras provincias; una de nuestras jugadoras senior lo vivió y dice que es algo inolvidable. Esperamos poder ofrecer esa experiencia a nuestra gente en el futuro», añadía Velasco.