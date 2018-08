DERBI PROVINCIAL Un clásico de rivalidad provincial para abrir juego Real Jaén y Linares Deportivo miden sus fuerzas en la primera jornada liguera tras verse las caras en el pasado Trofeo del Olivo. / JUANDE ORTIZ Real Jaén y Linares Deportivo se miden hoy en La Victoria en la primera jornada del Grupo IX de Tercera División JOSÉ A. GUTIÉRREZ Y ÁNGEL MENDOZA JAÉN Y LINARES. Domingo, 26 agosto 2018, 00:53

No va más. Hoy comienza a rodar el esférico en el coliseo blanco. El calendario en el Grupo IX de Tercera División trae, para abrir el paladar de los aficionados jienenses ávidos de buen fútbol, el duelo provincial de mayor rivalidad. Real Jaén y Linares Deportivo se verán hoy las caras (20:00 horas) con los tres puntos, una buena dosis de moral y buenas críticas, en juego. Y lo hacen 18 días después de un Trofeo del Olivo que viajó a tierras linarenses por dos a cuatro.

Para los amantes de la historia hay que destacar que en la campaña 2004-2005 ya se produjo un derbi jienense en la primera jornada de Liga. En ese partido se impusieron los azulillos por cero a dos con tantos de Álex y Moncho. Pero el presente no suele echar la vista atrás.

Hagan juego, porque el choque ha levantado una gran expectación en Jaén. Las casas de apuestas dan una ligera ventaja a los locales (2.20 por los 2.70 euros que se paga el triunfo azulón) quizás por aquello de jugar en su estadio. Sin embargo, la cuota de fortuna necesaria para ganar este tipo de partidos no tiene precio. Pero no son pocos los que peinan canas blancas que opinan que la responsabilidad de un feudo como La Victoria puede ser un peso difícil de llevar.

Lo cierto es que el encuentro promete. Con Germán Crespo el estilo no se negocia. Quiere ganar pero destilando un fútbol que haga divertirse a la exigente parroquia blanca. Una apuesta múltiple, porque en la capital del Santo Reino, como en casi todos sitios, no sirve de nada perder jugando bien.

El técnico granadino no ha dado pistas durante la pretemporada sobre el once que dispondrá hoy. Con todo hay algunos peloteros que están en todas las quinielas: Ángel de la Calzada, Higinio Vilches, Choco, Juanma Espinosa, Fran Hernández, o los goleadores Juan Carlos y Antonio López. Lo cierto es que se ha confeccionado una plantilla competitiva en la que la práctica totalidad de los futbolistas disputaron en sus equipos de origen la mayor parte de los partidos en el pasado ejercicio liguero. De esta forma, entrar en la convocatoria ya será complicado.

Crespo no podrá contar para este debut liguero con Mario Martos, que lleva arrastrando durante las últimas semanas problemas musculares en el abductor, ni con Rentero que sufrió un golpe en el último encuentro copero disputado el miércoles en Begíjar.

Sin duda el clásico de hoy es especial. Uno de esos partidos en los que te juegas buena parte de la temporada porque te evalúan bajo una rivalidad extrema.

Buenas sensaciones

En el Linares Deportivo se mira a La Victoria aún con las buenas sensaciones en la retina de su última visita al campo del eterno rival. El 2-4 de hace uno días anima a plantilla a pensar que pueden empezar el curso ganando de nuevo, ahora sí con 3 puntos en juego y ante un rival directo, donde el golaverage también cuenta.

Los mineros saben que los blancos ya les conocen, más si cabe después de aquello, se han preparado especialmente para no caer en la presión alta de los azulillos y hacerles correr detrás del balón más tiempo. Juan Arsenal lo sabe y por eso tiene también preparadas nuevas variantes que no se pusieron en práctica en el Trofeo del Olivo.

«Ya está aquí la temporada, es para lo que hemos trabajado, primer partido en Jaén con la intención de hacer un buen trabajo. Tenemos que tener argumentos más que suficientes para doblegar a un equipo de la máxima exigencia, como lo es el Real Jaén. Vamos de visitantes, después de haber ganado hace 15 días allí, podemos conseguir dos victorias consecutivas, pero hay que demostrarlo. Está bien que lo digamos, que tengamos esa mentalidad, pero ahora tenemos que hacerlo en el terreno de juego y no será nada fácil», explicaba el técnico azulillo.

¿Será que entonces el Linares esperará esta vez atrás al Real Jaén para jugarle a la contra? Arsenal da un par de pinceladas de lo que tiene pensado hacer esta tarde: «No vamos a especular con el resultado ni las situaciones. Somos un equipo valiente, que quiere la pelota y defensivamente muy ordenados. A partir de ahí tenemos que jugar el partido que nos interesa jugando como visitantes, sabiendo que la responsabilidad de llevar la iniciativa es el Jaén como local. No por eso vamos a renunciar a nuestro juego, valiente y atrevido, buscando la portería rival».

El primer once

Finalmente, la única baja del Linares será Tello, que sólo ha trabajado tres días esta semana tras sufrir una rotura muscular en pretemporada. «La plantilla llega muy bien, estoy muy contento con el trabajo en estas 30 sesiones y 7 partidos de pretemporada. Vamos con esa convicción de hacer un buen trabajo y conseguir los 3 puntos en juego. Andoni Tello no llegará, Iván Bazán ha entrenado con el grupo, la convocatoria va a estar cara y eso dice mucho del nivel que ha demostrado el equipo. Se tendrán que quedar 3 jugadores fuera, que podrían estar en dentro perfectamente», asegura.

Lopito bajo palos, defensa de cuatro con Miguelito, Rosales, Josema y Espejo, Rodri con Pablo Ortiz como eje, Pedro Beda en el enganche, Barba con Chinchilla por las bandas y en punta Chendo, es el presumible once que debutará en liga por el Linares. Cualquier cambio inicial en este dibujo de 4-2-3-1 sería una sorpresa.

«Yo el equipo lo tengo claro, no hay dudas en ese aspecto. Los jugadores saben quién va de inicio, no porque lo haya dicho, es por los entrenamientos, se ve el boceto. Entre el que entre, está a altura cualquier de jugar y de eso es de lo que más orgulloso me siento. Los que se quedan fuera tienen que asumirlo como profesional, hoy uno se queda fuera y no quiere decir que a la semana siguiente no pueda ser de la partida. Ese es el objetivo de vestuario que deben tener, hoy puede estar en la grada y otro día en el once», afirmaba Arsenal.

Medio millar de azulillos

Dos autocares completos de aficionados linarenses están confirmados, además de coches particulares. Habrá una taquilla habilitada junto a la tienda oficial de La Victoria para los visitantes. Se espera medio millar de azulillos para el derbi, siempre con la consigna de máximo respeto y deportividad entre aficiones para dar ejemplo en el gran clásico del fútbol jienense.

«La afición, lo que mueve, es digna de elogio. Que sea el primer partido y se movilicen así para ir a La Victoria dice mucho del club en el que estamos y la afición que tenemos. También por ellos debemos hacer un partido serio e importante, conseguir la victoria por esa gente», añade sobre la afición.

¿Y si al final el Real Jaén le devuelve la moneda al Linares? Arsenal pide tener los pies en el suelo, se dé un resultado u otro «porque tenemos que mantener el equilibrio mental. Si ganamos, será importante, pero nada decisivo. Y si no ganamos, analizaremos por qué no hemos conseguido la victoria y corregir los errores que nos hayan condicionado. Mientras el equipo transmita buenas sensaciones y crea en lo que estamos haciendo, tenemos una plantilla para estar con los mejores, lo tendremos que demostrar y después de la primera jornada quedarán otras cuarenta y uno para seguir demostrándolo».