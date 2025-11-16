Chemi evita que el Jaén FS firme su cuarta victoria

El Jaén Paraíso Interior FS se quedó muy cerca de dar continuidad a una dinámica positiva de tres triunfos. El meta Chemi lo evitó, pero ... el punto firmado ante el campeón liguero, por sensaciones y juego, hay que darlo por bueno.

El duelo arrancó igualado y con ocasiones en ambas áreas. Carlos Espíndola se estiró para responder al lanzamiento de Gon Castejón y Osamanmusa no llegó, por poco, al rechazo. Chemi también salvó un potente chut con pierna izquierda del argentino Mati Rosa.

Constantes rotaciones en ambas escuadras en un duelo intenso y muy igualado. Sin que el esférico encontrara a su dominador tiránico.

Se superó el ecuador del primer round sin goles y con igualdad, también, en el número de faltas, dos para cada bloque. El meta visitante, Chemi, tenía algunos problemas físicos.

El fútbol sala es alérgico a las simplificaciones. Se podría decir que el conjunto dirigido por Dani Rodríguez ha recuperado su funcionamiento eficaz, a veces previsible como una cadena de montaje y pleno de pasión. Ingredientes en la cocina del primer tanto. Llegada desde atrás de Míchel para abrir el marcador en el minuto 14. Pablo Ramírez perdió el esférico al jugarse un caño innecesario, transición eléctrica en superioridad de los locales y el jienense define a la perfección, con la precisión y técnica que requería la acción, para firmar el uno a cero tras pase de Dani Zurdo.

A renglón seguido, otra recuperación jienense acabó con una falta peligrosa y amonestación para Darío. El cancerbero melonero, Chemi, salvó la jugada por bajo.

Lesión de Espíndola

Carlos Espíndola acabó doliéndose, y sustituido por Dudu, en una salida en la que chocó con Jesús. Una acción revisada por los colegiados que concluyó en falta y expulsión del jugador número 19 de Jimbee Cartagena. El capitán melonero, antes de abandonar la cancha, se interesó por el estado del meta local.

Dos minutos de superioridad numérica para el Jaén Paraíso Interior FS. Los de Duda entraron, además, en el bonus fatídico de las cinco faltas. Tres tenía en su casillero el bloque amarillo.

Chemi desvió un potente intento lejano de Eloy Rojas. Martillearon la portería sin lograr encontrar la llave del gol y Cartagena recuperó a su quinto hombre sobre la pista. Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto con el objetivo de oxigenar las ideas de los suyos. Al partido le quedaba menos de tres minutos para el descanso.

Una subida a campo contrario de Dudu generó muchos problemas a Chemi y su defensa. Pudo ser el segundo.

El técnico de Cartagena pidió un tiempo muerto con sólo dos segundos por disputarse, para preparar una falta centrada y lejana que defendió a la perfección el Jaén FS.

Victoria por la mínima local en un duelo en el que hasta el tanto de Míchel las defensas estaban imponiendo su ley con dos conjuntos viéndose obligados a echar mano de disparos desde el exterior. Intensidad y emoción en un partido que estaba buscando la excelencia en el juego. Espíndola abandonó la pista cojeando.

En este Jaén Paraíso Interior FS el esfuerzo no se negocia. Veteranos y jóvenes son insaciables en el trabajo. Todos invaden la trinchera del área contraria y todos defienden el área propia. Compromiso para jugar y esfuerzo a la hora de defender. Fiabilidad recuperada y sentido de equipo, el poder de la fuerza colectiva no exento de talento. Jimbee Cartagena, pese a las bajas, es un campeón liguero con exceso de talento en el que Duda ha conseguido que la suma de individualidades cristalice en un equipo sólido.

El partido se reanudó con un Jaén FScon una clara vocación ofensiva. Chemi respondió en dos acciones de Bynho. Ya un caño de Dani Zurdo por la derecha solamente le faltó una definición algo más precisa.

Los amarillos se estaban cargando de faltas cuando todavía quedaban algo más de catorce minutos para el final. Ninguna tenía en su casillero Jimbee Cartagena. La quinta cayó con doce minutos por jugarse.

Chemi salvó un chut que se dirigía a la escuadra. El encuentro, en su último cuarto. En el otro área, Juninho y Gon encontraron una efectiva respuesta de Dudu.

Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto. El partido, en su fase decisiva.

Un empujón de Bynho, muy rigurosa su señalización por parte de los colegiados, supuso la sexta falta sobre Mellado. Motta lo transformó en gol con su pierna zurda.

Chemi impidió que Bynho se redimiera tras una recuperación de balón local. Pudo y mereció ser el dos a uno.

Dani Rodríguez solicitó la intervención del VIR por una posible agresión de Gon Castejón en una acción con Míchel. Los colegiados resolvieron con falta y una tarjeta amarilla.

Duda apostó por el riesgo con el juego de cinco con algo más de un minuto para el final. Pero las mejores ocasiones fueron para los jienenses. Chemi, con una intervención antológica, salvó ante un Mati Rosa que, poco después, mandó fuera otra clara ocasión.

Los amarillos suman un valioso punto que les mantiene en puestos de privilegio (octavos) empatados a puntos (14)con su próximo rival, Córdoba Patrimonio que es noveno. El domingo a partir de las 13:00 horas.