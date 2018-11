El CB Cazorla Jaén Paraíso Interior derrota al Coín y se coloca tercero

Valiosísima victoria del CB Cazorla Jaén Paraíso Interior en tierras malagueñas ante el Framasa Deportivo Coín (74-79), equipo con igual número de victorias y derrotas que los cazorleños en el grupo D-A de la Liga EBA. Tal resultado permite al equipo dirigido por Eugenio Llera alcanzar la tercera posición de la tabla por el mejor basket average, a tan solo una victoria del segundo, el CAM Enrique Soler de Melilla. De este modo, recibirá el próximo sábado en el pabellón municipal 'José Jorquera de la Hoz' al CB Marbella, líder invicto del grupo, con todo el ánimo posible y con el inconmensurable apoyo de la afición cazorleña.

Y es que el CB Cazorla regresa a su casa tras dos jornadas seguidas jugando a domicilio con desiguales resultados aunque permaneciendo por encima en la marcador las mayor parte de los minutos jugados, lo que demuestra la competitividad de su plantilla. Así ocurrió hace dos semanas en Baza, donde cosechó una derrota (84-81) que vendió muy cara porque el equipo local necesitó una prórroga y remontar el buen inicio de los de verde.

Por suerte, no corrieron la misma suerte este fin de semana en Coín. De igual modo, los cazorleños comenzaron como un tiro. Los locales no veían aro y se encontraban con enormes dificultades para atravesar la defensa planteada por Eugenio Llera. Los locales se veían desbordados ya pasado el ecuador de este periodo y la distancia se elevaba a los 11 puntos (8-19), lo que les obligaba a solicitar un tiempo muerto. No bastó para parar la sangría y el CB Cazorla alcanzó la mayor diferencia del partido, 10-23, que quedó reducida al final de este cuarto inicial a los 8 puntos (16-24). La misma tónica continuó en el segundo periodo, con breves reacciones del Deportivo Coín que los visitantes supieron contrarrestar para llegar al descanso con una cómoda ventaja de 12 puntos (32-44).

Pero llegó el fatídico tercer cuarto para el CB Cazorla y los malagueños consiguieron equilibrar el partido desde la defensa y gracias a una mejor selección del tiro. El parcial de estos diez minutos es clarificador: 26-18. Por lo tanto, se podría decir que el partido adquiría los mismos tintes que el disputado por los cazorleños la semana anterior, emoción a raudales en el último cuarto. Y así fue. Aunque, al contrario de lo que ocurriera en Baza, aquí no fuera necesaria la prórroga, todo se decidió por pequeños detalles en los últimos minutos.

El peso anotador por parte del CB Cazorla Jaén Paraíso Interior lo llevaron tres jugadores: los bases Sadeeq Bello -20 puntos y 6 rebotes para un 16 de valoración- y David Rubio -15 puntos para un 15 de valoración-, que jugaron muchos minutos juntos; y el pívot Dante Thompson -18 puntos y 7 rebotes para 22 créditos de valoración-. Bello y Thompson ya venían de hacer un partidazo en Baza, donde pese a la derrota también lograron unos magníficos números.