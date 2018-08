Más deportes Carrasco y Fischer ganan en Torreperogil en el ensayo para el Campeonato de España BTT El biker jiennense se impuso al sprint sobre Jesús del Nero en el I Open BTT La Cerruza. / FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO José Luis Carrasco suma cuatro triunfos en las cuatro citas de la Copa Diputación de BTT, tras protagonizar un ajustado sprint con Jesús del Nero JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Martes, 28 agosto 2018, 00:08

El biker jenense José Luis Carrasco, campeón del Abierto de España 2017 de bicicleta de montaña, y la malagueña Natalia Fischer, vigente campeona nacional femenina, vencieron este pasado domingo en la primera edición de la prueba de La Cerruza, una competición que reunió a unos 125 participantes en la localidad jiennense de Torreperogil y que este año ha pasado de ser una crono a celebrarse como maratón de BTT.

De esta forma, José Luis Carrasco cuenta las pruebas del Circuito Provincial de Jaén por victorias. Se impuso en la cuarta prueba de la Copa Diputación, I Open BTT La Cerruza. En esta ocasión ha sido una victoria que no se ha dilucidado hasta la misma línea de meta. El biker del Cleardent-Sport Bike superó sobre la misma línea de meta al madrileño Jesús del Nero.

La competición, que reunió a especialistas nacionales de bicicleta de montaña y a exciclistas profesionales, constó de un recorrido de 52 kilómetros y José Luis Carrasco, que milita en el Sport Bike, invirtió un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 38 segundos, dos menos que Jesús del Nero, mientras que Javier Poza fue tercero con un crono de 1.59.15.

La cuarta posición fue para Miguel Muñoz, tercero en la última edición de la Vuelta a Andalucía, la quinta para Juan Pedro Trujillo, campeón de España en 2013, y la sexta para el exprofesional jiennense Manuel Beltrán.

En la categoría femenina, Natalia Fischer impuso su hegemonía en una prueba que le sirvió para preparar el Campeonato de España que se disputará el 2 de septiembre en Logrosán (Cáceres), al quedar por delante de la jiennense Isabel Peña, medallista nacional y regional en la categoría de máster 30, y Anabel Cabrera, que terminó tercera.

Cuadro de vencedores

Javi Poza lideró la carrera en sus primeros compases con Del Nero y Carrasco siguiéndole los talones. El biker de Baeza, que aun se recupera de su rotura en la clavícula, abrió hueco y tenía en su mano el triunfo, pero a tres kilómetros de meta Del Nero y Carrasco lo superaron y ambos se jugaron el triunfo al sprint en Torreperogil.

Triunfo para el jiennense José Luis Carrasco (C.D. Sport Bike), quien se consolida como el más fuerte del circuito y como uno de los bikers más en forma del panorama nacional.

Junior: Manuel López (Discovery Bikes Team).

En el resto de categorías los ganadores fueron en Sub23: Miguel Ángel Conde (C.D. Sport Bike); Élite: José Luis Carrasco (C.D. Sport Bike) y Natalia Fischer (Bike Kids); Máster 30: Rafael Ordóñez e Isabel Peña (ambos del C.D. Sport Bike); Máster 40: Raúl Prieto (C.D.C. Carolina) y Carmen García (C.D. Peña Rahamantah); Máster 50: José Hurtado (C.D. Kanina Bikes) y Máster 60: Francisco Ming (C. Cicloturista de Linares).

Para Carrasco es un triunfo con un significado importante ya que llega después del parón veraniego y justo antes de la disputa del Campeonato de España XCM. El biker del Cleardent-Sport Bike apuntaba que «las sensaciones han sido muy buenas, he conseguido llevar un buen ritmo de carrera después de un mes sin competir».

También es una buena dosis de moral y autoestima para el nacional aunque «soy consciente que esta competición no tiene nada que ver con lo que nos espera el día 2. Será una carrera con el doble de kilometraje y el doble de desnivel pero me quedo con el buen sabor de boca que me deja la prueba y el saber que el trabajo de estas semanas ha sido el correcto».