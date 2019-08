Jaén Paraíso Interior FS Carlitos firma tres temporada más en Jaén Carlitos seguirá al menos tres temporada más en Jaén. / IVÁN BALLESTEROS El Jaén Paraíso Interior FS se guarda el derecho a ampliarle una campaña más | El club se asegura así la continuidad de uno de los jugadores más importantes de la pasada temporada y un especialista a balón parado ALBERTO ORTEGA Jaén Lunes, 5 agosto 2019, 20:41

Cuando un proyecto tiene tanto recorrido y se demuestra tan exitoso como el que se está desarrollando en el Jaén Paraíso Interior FS, un club puede permitirse el lujo de convencer a futbolistas importantes para que se queden en él por muchos años. Hasta hace bien poco la entidad presidida por Germán Aguayo hacía contratos de una sola temporada y se veía abocado a tener que rehacer el equipo cada verano por el éxodo de jugador pero eso ha cambiado.

Actualmente casi todos los jugadores en plantilla cuentan con más de un año de contrato en vigor y algunos de ellos, como es el caso de Míchel, saben que estarán en Jaén durante muchos más cursos. El último en sumarse a esta lista ha sido Carlitos. El Jaén Paraíso Interior FS anunció en el día de ayer que, a pesar de contar con un año más de contrato en vigor, la dirección deportiva ha conseguido ampliar la vinculación del gaditano hasta en cuatro temporadas.

Son tres las campañas fijas que estipula este nuevo contrato y además el club se reserva la posibilidad de ampliarlo otra más de manera inmediata. El jugador también se mostró satisfecho tras el anuncio de su renovación: «Me siento muy contento por seguir en este club, que sigue apostando por mi después del año que realicé la temporada pasada. He firmado bastante tiempo sobre todo para darle una estabilidad a mi familia y seguir estando cerca de ella. Me identifico con este club por las ganas que tiene de seguir compitiendo y eso fue lo que me hizo a firmar este nuevo contrato».

De menos a más

Después de una primera temporada en Jaén, en la que a Carlitos le costó adaptarse a su nuevo equipo y en la que le llovieron no pocas críticas, el club decidió apostar por él y ampliarle el contrato, a lo que el jugador respondió con un segundo año espectacular.

Gran parte de la culpa de que el año pasado los de Dani Rodríguez consiguiesen todos sus objetivos y volviesen a pelear de tú a tú con los equipos más grandes, pasó por el hecho de que el ala gaditano recuperó su mejor nivel. No fueron pocos los aficionados que reclamaron un hueco en las convocatorias de la Selección Española para un futbolista que terminó la liga regular siendo el máximo goleador.

Solo la injusticia de que para ser el 'Pichichi' cuenten también los partidos de play off (hay futbolistas que juegan hasta 11 partidos más que el resto) hizo que Ferrao le arrebatase el trofeo pero eso no evitó que haya quedado en la memoria de los aficionados la sensación de que Carlitos tiene muchísimo fútbol sala que aportar a su equipo. Además ha recuperado la milimétrica puntería que le hace ser uno de los mejores especialistas a balón parado de la mejor liga del mundo. Pocas zurdas cuentan con su precisión.

Presentaciones

Hoy el Jaén Paraíso Interior FS presenta en la sede de uno de sus patrocinadores, el restaurante Bulé Bar, a dos de las seis incorporaciones que ha hecho para su plantilla. Tanto el cancerbero jienenses Rafa López como el brasileño Maico dirán hoy sus primeras palabras como futbolistas amarillos a partir de las 12:30 horas. Tanto ellos como sus compañeros ya están trabajando de pleno en la pretemporada para afrontar bien la campaña.