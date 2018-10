Fútbol Sala Campeones en superación en Carboneros Todos los participantes posan con las autoridades presentes. / REMEDIOS MORENTE La localidad acogió el V Torneo Nacional de Fútbol Sala 'Álvaro Del Bosque' | La selección murciana de fútbol sala de personas con síndrome de Down 'Assido' fue la ganadora, por tercer año consecutivo al ganar 3-2 a la de Jaén JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 29 octubre 2018, 00:17

Un torneo consolidado que convierte en gigantes a sus protagonistas. Carboneros celebró ayer la V edición del Torneo Nacional de Fútbol Sala que lleva el nombre del hijo del exseleccionador nacional, Vicente del Bosque.

Participaron los equipos 'Ali-up Bailén' (actualmente campeones de España en su modalidad), el 'Andrés Segovia' (de Linares), 'Síndrome Down Jaén y provincia', y 'Assido' (Murcia). La selección murciana de fútbol sala de personas con síndrome de Down «Assido» fue la ganadora, por tercer año consecutivo, del torneo tras derrotar a la de Down de Jaén, que representó a Andalucía, por tres goles a dos.

El Torneo Nacional de Fútbol Sala Álvaro del Bosque es una cita deportiva solidaria que apuesta por la integración a través del deporte, por impulsar la práctica deportiva en personas con discapacidad, además de que la sociedad conozca y se sensibilice con sus muchas valías.

Los particulares campeones de la integración fueron todos y cada uno de los cuatro equipos formados por chicos y chicas con diversidades funcionales procedentes de localidades pertenecientes a la provincia de Jaén y de Murcia, que compitieron en baloncesto y fútbol sala.

A cada conjunto participante se le obsequió con un balón y una camiseta firmados por jugadores de la Selección Española, que fueron donadas por la Real Federación Española de Fútbol.

Al evento asistieron entre otras personalidades, alcaldes de localidades que conforman las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, y personalidades como el ex seleccionador de fútbol, Vicente del Bosque.

Del Bosque mostró su «agradecimiento a Carboneros y a su alcalde por este detalle de celebrar un torneo, que ya no es un detalle, porque el torneo ya tiene cinco años».

El exseleccionador explicó que este tipo de competiciones «dan visibilidad a todos nuestros jóvenes para que puedan hacer deporte y deben de hacer deporte para que sirva de ejemplo a todo el mundo».