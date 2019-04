Andalucía Bike Race Becking ganó la etapa al sprint en Villafranca y Natalia Fischer sigue líder Becking alza los brazos en la meta, le siguen Valero y Ferreira. / ABR Tras abandonar tierras jienenses, la Andalucía Bike Race entra en territorio califa para finalizar con dos etapas en la capital cordobesa A.M. Linares Viernes, 12 abril 2019, 00:52

Atrás quedaron Linares, Andújar y los pueblos jienenses por los que ha discurrido en su primera parte de competición la Andalucía Bike Race, que ayer se estrenó en territorio califa con la llegada a Villafranca de Córdoba. La etapa más corta de todas y que dejó una nueva lucha frenética entre David Valero y Tiago Ferreira, que están a otro nivel. Hoy es la prueba más dura. 87,2 kms y 1,7 de desnivel positivos.

La cuarta etapa fue rápida, primero por el casco urbano y luego por los primeros caminos y senderos, con todos los mejores apiñados en el grupo de cabeza. Valero y Ferreira los más adelantados, seguido por el cordobés Miguel Muñoz, conocedor del terreno que estaba pisando.

Pasando el embalse de San Rafael de Navallana, con sus escarpados caminos y los frondosos senderos de Sierra Morena, el grupo se rompió y se generó un bloque de cabeza con Valero, Ferreira, Beckin, Fernández, Muñoz y Sánchez.

Mientras, en categoría femenina, Fischer no quiso rodar por encima de sus posibilidades y aguantó hasta el ecuador para empezar a recortar los cerca de dos minutos que la noruega Hovdenak le había sacado en los primeros 25 kilómetros.

Con Villafranca en el horizonte y una recta de llegada Becking, Ferreira y Valero llegaron a la par, con mejor resultado para el primero, que fue ganador de la etapa en el sprint. Valero fue tercero, pero mantiene el liderato en la general.

También emocionante final de etapa femenina. Fischer empezó a encontrarse cómoda y Hovdenak flaqueó, pero acabó primera y Fisher entró sólo 20 segundos después, lo que permite a la malagueña seguir liderando su parcela de la clasificación.

Hans Becking comentó al cruzar la meta: «Fue una etapa muy rápida, ha sido hermosa. Ha sido otra vez una batalla entre Tiago y Valero y yo aguantaba tercero, para conseguir la victoria. Estoy un poquito ansioso antes de la etapa de mañana. Será la más larga, he visto el perfil, habrá mucho acenso y el nombre 'Buff Super Stage' me da miedo, pero ya veremos»

El líder David Valero habló de «una etapa muy rápida, pero había tramos muy técnicos y otros de rodar en grupo. Se formó un gran grupo y después nos escapamos. Así que contento y a esperar a la etapa reina».

Natalia Fischer comentó al finalizar la jornada que «hemos salido muy rápido, nos hemos enganchado al grupo de Tiago y Valero y yo sabía que ese no era mi ritmo, así que dejé distancia. Hildegunn sí que se fue con el grupo, y yo confié en que ese no era nuestro ritmo y poco a poco comencé a recortar tiempo. Al final he entrado 20 segundos detrás de ella y genial».