Fútbol El Atlético Mancha Real paga cara su falta de gol Los verdes cayeron ante el Loja. / J. M. Los verdes cayeron en un partido en el que fueron capaces de generar ocasiones suficientes como para haberlo ganado con solvencia JESÚS MUDARRA JAÉN Lunes, 22 octubre 2018, 08:56

El Atlético Mancha Real volvió a sufrir en sus carnes la máxima regla no escrita del deporte rey: si perdonas lo acabas pagando. Le costó muy caro el desperdiciar tantas ocasiones de gol al equipo de Rizos ya que, a pesar de ser superior al Loja en la mayor parte del partido, se encontró enfrente con un equipo que sí tuvo efectividad.

Sabiendo que Rizos había renunciado a la figura del pivote puro por delante de la defensa, ejerciendo estas labores un jugador tan creativo como Joaquín, se preveía fútbol vistoso en una mañana cuya climatología acompañó. No tardaron en aparecer las ocasiones para unos verdes que agrupaban mucha calidad entre líneas, con Pedrito volviendo a la titularidad.

Paredes, que parece haberse ganado en las últimas semanas la confianza de su entrenador, tuvo la primera con un disparo cruzado y raso que se fue compadreando con el palo. Juanlu también lo intentó con un centro medido al segundo palo al que no llegó por muy poco Garrido y, aunque el gol no llegaba, sí que iba creciendo la sensación de peligro favorable a los verdes.

A balón parado llegó el siguiente intentó, en el que Carmona no fue capaz de darle fuerza a un balón que venía sin ella, con la testa y en el segundo palo. Se llegaba al 20 cuando Goku sacó la diestra a relucir y efectuó un disparo desde la frontal que no entró porque Cámara la rozó con la punta de los dedos. Fue esa la última ocasión de esa fase del encuentro dominada de cabo a rabo por los verdes.

Poco respiro para el Loja

Siguió a esta una en la que creció el Loja quitándole la posesión a ratos a los manchegos y consiguiendo que Jorge dudase en la salida de balón. De hecho Sergio se encontró con un regalo del cancerbero que fue capaz de aprovechar, para enfado mayúsculo de Diego Delgado. Pese a que contaba con más protagonismo, seguía sufriendo atrás el cuadro lojeño y a punto estuvo de marcar de cabeza Garrido gracias a un medido centro de Carmona a la espalda de la defensa.

Parecía recuperarse de los minutos de caraja el Mancha Real y Manu Castillo tuvo otra en el segundo palo, muy escorado, en la que se encontró con el portero rival. Agrada ver a un equipo generar tantas ocasiones como las que es capaz de crear el de Rizos pero también preocupa verle perdonar tanto. No fue el caso de la de Garrido que llegó forzadísimo al remate de cabeza que le sirvieron desde la izquierda. Los laterales comenzaban a ser un problema para los de Diego Delgado justo cuando se llegó al descanso del encuentro.

Se volvió del receso con el mismo panorama que en el primer tiempo. Joaquín la tuvo nada más arrancar el segundo tiempo en el rechace de un córner en el que Cámara acabó volando para evitar el gol. De igual forma contestó Sergio García para los lojeños aunque en su caso el esférico no cogió dirección a portería.

No encontraba tanta profundidad por banda el cuadro de Rizos como en anterioridad pero aún así Nando logró tocar línea de fondo asistir al segundo palo donde Manu Castillo, completamente solo, no logró conectar la volea. Había perdonado demasiado el Mancha Real y lo pagó caro. Falta en el lateral del área y Machado que se impuso a todos para dejar en evidencia la media salida de Jorge. Cero uno al marcador y reacción de rabia de los verdes con varios disparos consecutivos que no generaron el peligro necesario para volver a empatar el choque.

Volvió Vitu

Por eso Rizos, que contaba con Vitu disponible por primera vez en mucho tiempo, decidió introducirle y convertir los últimos 25 minutos en un asedio a la portería lojeña. Comenzó este con un disparo de falta de Joaquín que pasó entre las piernas de todos para acabar encontrándose con Cámara.

Este acabó siendo el héroe de los suyos en el tramo final ya que logró sacar una bajo palos y a bocajarro de Carlos Jiménez.

La fortuna no estaba tampoco del lado del equipo del Mancha Real y esto terminó por corroborarse cuando Jorge, en otro lío que él mismo se hizo con los pies, acabó siendo expulsado dando lugar a la anécdota del partido: el jugador Garrido tuvo que enfundarse los guantes de portero al no tener Rizos más cambios. La falta de gol se paga cara.