Fútbol Atlético Mancha Real y CD Torreperogil se medirán igualados en puntos e ilusión Los torreños tratarán de asaltar la Juventud. Ambos equipos vencieron en la primera jornada de liga y llegan con sensaciones muy similares al derbi que se jugará en el Juventud

Una vez dado el pistoletazo de salida a la temporada, hay dos equipos jienenses en Tercera División (con el permiso del Real Jaén) que obtuvieron en la primera jornada de liga una reafirmación de las buenas sensaciones transmitidas durante la pretemporada.

No era sencillo el derbi que debía afrontar el CD Torreperogil, por aquello de que muchos ojos estarían sobre él en su vuelta al Grupo IX y de que enfrente tenía un Torredonjimeno que ha hecho los deberes este verano para no pasar apuros durante la campaña. La imagen de los de Torres no pudo ser mejor. Lejos quedan aquellos primeros partidos de pretemporada en los que los errores infantiles dejaron ver un equipo rojillo plagado de dudas. Ahora los torreños se muestran como un equipo sólido que, desde su humildad, pondrá las cosas muy difíciles a equipos más gallitos.

Además ahora lo harán con la conciencia tranquila y sabiendo que el trabajo de momento se está cumpliendo. Pidió Torres efectividad en casa para lograr la permanencia y de momento un partido, una victoria.

Idéntico bagaje que el que lleva el Atlético Mancha Real con el añadido de que los verdes dieron su primer paso en el curso lejos de su estadio. Será este próximo domingo cuando los mancharrealeños jueguen por primera vez ante su público en competición oficial esta campaña y lo harán en un derbi al que llegan igualados a puntos con el Torreperogil y también a ilusión.

Rápida adaptación

Dista mucho el objetivo rojillo de la permanencia de las intenciones que hay en Mancha Real de ver a final de temporada a su equipo peleando por un ascenso, y esa será la presión que deban soportar los de Rizos en la segunda jornada de liga. Aunque la responsabilidad se lleva mejor con la confianza que da el obtener un triunfo como el del primer encuentro liguero.

Lejos del cero a dos que obtuvieron los de Rizos, lo positivo del choque ante el Huétor Vega para ellos es que se vio un equipo con identidad y que se ha reafirmado en un estilo de juego que las nuevas incorporaciones han entendido a la perfección. No parece haberles costado mucho la adaptación a hombres como Lozano, Goku, Juanlu o Jorge Sánchez y eso es una muy buena noticia para el entrenador linarense.

Más si cabe cuando la idea de fútbol de los verdes va a volver a pasar por ese juego vistoso y asociativo que ya pudo verse en la segunda vuelta de la pasada temporada que, además de bonito es efectivo.

No son pocos los alicientes que hay para acercarse este próximo domingo al Juventud y disfrutar de un encuentro al que además ambos equipos llegan con una victoria bajo el brazo que les empata anecdóticamente en la clasificación. También estarán igualados ambos equipos a ilusión.