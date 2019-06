Atletismo 'Aouita' logró el récord en 1.500 metros y se ve con opciones de ir a Tokio 2020 José A. González 'Aouita'. El atleta paralímpico linarense hizo a sus 47 años en el meeting de Basauri la mejor marca nacional en la clase T44 con un crono de 4:48:54 ÁNGEL MENDOZA Linares Miércoles, 12 junio 2019, 01:02

El atletismo es su vida y la máquina no se detiene con el paso de los años. El linarense José Antonio González ha batido este fin de semana el récord de España en 1.500 metros, dentro del Meeting Paralímpico Internacional Europeo celebrado en la localidad vasca de Basauri.

El popular Aouita lo ha hecho en su clase funcional T44, logrando una excelente marca de 4:48:54. Esta marca también le valió para ser subcampeón del open que englobó a las personas con discapacidad de las clases T44-46.

El linarense no se esperaba realizar esta marca, completó con acierto una carrera muy rápida y siempre fue arriesgando mucho dentro del grupo de cabeza. El vencedor fue el Mustaha Aijou (T46). «Es un sueño, el trabajo de muchísimos años, algo que no esperaba y aun no lo creo haberlo conseguido ahora con 47 años», declaró Aouita a la finalización.

Este meeting perteneciente al IPC, siglas del Calendario Internacional Paralímpico, para crear los rankings mundiales y récords actualizados, organizado por la Asociación de Comerciantes de Basauri. En él han participado 250 atletas y se ha batido un récord del mundo, por Sara Andrés Barrio (T43) en salto de longitud, y cinco récords de España como el que ha sorprendido al linarense en 1.500 metros.

«Quiero dar las gracias al Club Atletismo Adaptado Javi Conde por su trato y ayuda, y todo el apoyo del equipo a Javi Conde y a la excelente organización», añadió José Antonio, que de seguir así tiene muchas posibilidades de conseguir la marca mínima para representar a España en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Su próximo objetivo es seguir mejorando marca en el Campeonato de España de modalidad adaptada, donde espera mantener su progreso y el sueño de volver a unas Paraolimpiadas, 20 años después de su participación con la selección española en Sydney 2000.