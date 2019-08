Fútbol sala Antonio Pérez, seleccionado para el Europeo Sub 19 de fútbol sala El jugador jienense del Jaén FS estará en el Europeo Sub 19. El Jaén Paraíso Interior FS presentó a dos de sus nuevas incorporaciones para la próxima campaña, Fran Peña y Fabio J. A. G. Jaén Sábado, 10 agosto 2019, 01:28

El jugador jienense, Antonio Pérez ha sido incluido en la lista definitiva de la Selección Española Sub-19 para disputar la primera edición del Europeo Sub-19 de Fútbol Sala, que se disputará en Letonia y comenzará el 8 de septiembre. El cierre del Jaén Paraíso Interior F.S es un fijo en las convocatorias del combinado nacional y un jugador con una enorme proyección.

Tras los partidos preparatorios ante el Aspil-Jumpers Ribera Navarra y El Pozo Murcia 'B', Albert Canillas, Seleccionador Sub-19 de Fútbol Sala, ha ofrecido la lista definitiva para el Campeonato de Europa de la categoría en la que está Antonio Pérez, junto a otro andaluz, el sevillano Cristian Povea, del Aljucer-El Pozo Murcia

La Selección española, encuadrada en la fase de grupos junto a Croacia, Ucrania y Holanda, debutará en el torneo ante los croatas el próximo el próximo 8 de septiembre en el Arena de Riga, sede elegida para la disputa de todos los encuentros de este I Europeo Sub-19 de Fútbol Sala.

Por otro lado, el conjunto amarillo presentó ayer a dos de sus nuevas incorporaciones. Fabio y Fran Peña, fueron presentados oficialmente en la sala Bailén del Hotel HO Ciudad de Jaén. El presidente del Jaén Paraíso Interior FS, Germán Aguayo, presidió el acto junto a los jugadores.

En primer lugar tomó la palabra Germán Aguayo que repasó la trayectoria y características de ambos jugadores. También agradeció el incansable apoyo que temporada tras temporada brinda el Hotel HO Ciudad de Jaén hacia el club.

Tras la intervención de Germán Aguayo, llegó el turno de palabra a Fran Peña: «Las sensaciones desde el principio son muy buenas, me estoy adaptando bien al vestuario. El ambiente del vestuario es bastante bueno, combinando muy bien el bloque ya formado con las nuevas incorporaciones».

Añadió que es «un jugador que puede jugar tanto de ala como de pívot. Puedo aportar mucho trabajo e ilusión por llegar a un equipo tan grande, así como máximo compromiso con el club y lo que pida el míster», explicó el jugador jienense.

En el segundo turno de palabra, Fabio explicó los motivos de su llegada a Jaén: «Jaén es un club donde se hacen bien las cosas y donde siempre se compite. Es un club que siempre está luchando por los títulos y eso fue por lo que me decanté por venir aquí».

Sobre la Marea Amarilla y la ciudad, Fabio añadió: «La ciudad, club y gente de Jaén me está gustando mucho. He visto mucha gente por la calle con la camiseta del equipo, eso en otras ciudades no pasa. Tengo muchas ganas de ver el pabellón lleno y de conseguir juntos los objetivos».