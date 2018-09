Fútbol Sala Habrá anticipo del Olivo Arena La Marea Amarilla no tendrá que desplazarse para animar a su equipo. / IVÁN BALLESTEROS IFEJA acogerá los partidos del Jaén FS ante Movistar Inter y FC Barcelona Lassa ALBERTO ORTEGA JAÉN Martes, 25 septiembre 2018, 00:46

El fútbol sala volverá a hacer que Jaén viva una cita histórica. El Jaén Paraíso Interior FS anunció el pasado domingo que los partidos en los que jugará como local ante el Movistar Inter y el FC Barcelona Lassa serán televisados y esto implica que no podían jugarse en la Salobreja. Las limitaciones del obsoleto pabellón en el que tiene que jugar sus partidos el conjunto amarillo parecía que iban a costarle a la Marea Amarilla un nuevo exilio como el que ya vivió a Granada la pasada temporada con motivo del play off de liga. Pero no fue así.

El propio mecenas de este equipo, Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, anunció en su perfil oficial en la red social Twitter que esos dos partidos, que son prácticamente los mejores de la temporada en la capital del Santo Reino, se disputarán en la Institución de Ferias de Jaén (IFEJA). Ese simple anunció sirvió para que los miles de aficionados jienenses que horas antes habían acribillado al club y a la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) por el traslado de sede para partidos ante los colosos, mostrasen a través del mismo medio su alegría por la iniciativa.

No será sencillo pero IFEJA ha dotado a la feria de Jaén de un atractivo espectacular. El partido ante el Movistar Inter se disputará el día 17 de octubre a las 20:00 horas, justo en la previa del día de San Lucas; mientras que el que medirá a los amarillos al FC Barcelona Lassa se jugará el sábado 20 a las 13:15 horas. El primero de ellos será televisado a través de La liga TV, la plataforma de streaming de la LFP, mientras que el segundo será emitido por Teledeporte. En ambos partidos la problemática es la misma que ha impedido que hasta ahora se hayan televisado partidos en Jaén con normalidad.

El hecho de que la Salobreja no tenga una entrada a pie de pista impide que se puedan colocar sobre el suelo la pista azul de la LNFS y los leeds que sirven para exponer la publicidad durante los partidos (que pesa más de una tonelada). Esta solución al problema proporcionada por la Diputación Provincial e IFEJA posibilitará además que Jaén vea su primera Marea Amarilla.

Más capacidad

Hasta ahora en los partidos disputado en su casa, el Jaén Paraíso Interior FS podía disfrutar como mucho de 1.200 gargantas, que son las que caben en la Salobreja mientras que en la nota proporcionada por IFEJA se especifica que la capacidad del recinto que se construirá dentro del pabellón cubierto será de alrededor de 4.000 asientos.

Así pues se vivirá una afluencia de público jienense como la vista ya en ciudades como Granada, Cáceres, Madrid o Ciudad. Y todo esto en plena feria. Se desconocen más detalles pero sabemos que ya se está manos a la obra. «Ahora mismo, se está trabajando en colaboración con Liga Nacional de Fútbol Sala y el Jaén Paraíso Interior FS en el desarrollo de este proyecto y, aunque ya es un hecho, queda aún mucho por hacer antes de estas dos importantes citas», aseguró Ángel Vera

«Hemos tomado esta decisión para favorecer que los aficionados de toda la provincia puedan ver los partidos en casa sin tener que desplazarse a otras provincias y a la vez puedan ser retransmitidos, buscando una solución hasta que el Palacio Olivo Arena esté construido», añadió sobre los motivos de la decisión de salvar al Jaén FS.