Jaén FS Ángel Bingyoba renueva hasta 2023 Bingyoba firma la camiseta de un aficionado. / J. F. MONTI El Jaén Paraíso Interior FS apuesta por la continuidad del pívot madrileño ALBERTO ORTEGA Miércoles, 19 junio 2019, 00:34

Sigue el trabajo en las oficinas de la dirección deportiva del Jaén Paraíso Interior FS para completar el diseño de la plantilla de la próxima temporada y ayer saltó la noticia. El futuro de Ángel Bingyoba estaba dando lugar a numerosas especulaciones pero estas ya no tendrán lugar. El pívot madrileño contaba con un año más de contrato con el club amarillo y este anunció ayer que esa vinculación se ha prorrogado para tres temporadas.

No se ha visto todavía al Ángel Bingyoba que todos esperan ver en Jaén y de hecho nos son pocas las críticas que ha recibido el futbolista por el nivel mostrado en las dos campañas que lleva vistiendo de amarillo, pero en el club siguen confiando en su potencial y esperan que a partir de la próxima temporada el pívot consiga tener un papel mucho más determinante dentro del equipo.

Esta nueva decisión cuadra a la perfección con la idea que tiene el club de generar un núcleo de futbolistas y un proyecto a largo plazo. No en vano casi todos los futbolistas en plantilla cuentan con contrato en vigor para una o más temporadas y la de Ángel se suma a la renovación de un Míchel que tiene cinco temporadas más por delante como futbolista del Jaén Paraíso Interior FS.

«La es verdad que estoy contento. Siendo honesto, se que no han sido mis mejores años, con lesiones y distintas cosas, pero confío en volver a dar mi mejor versión y no hay mejor sitio que Jaén, ya que contamos para mi con unos de los tres mejores entrenadores de la liga y de los que mejor trabaja. Se y soy consciente del potencial que puedo llegar a tener y eso lo tendré que explotar con mucho trabajo, para devolver la confianza que se me ha otorgado», manifestó Ángel Bingyoba en las declaraciones posteriores a conocerse su ampliación de contrato con el club jienense.

Lo cierto es que las lesiones tampoco le han ayudado. La pasada temporada ya estuvo ausente de la dinámica del equipo durante una buena temporada por una fractura de uno de los huesos de la mano en un choque con Cecilio, jugador del Levante. Esta temporada ha arrastrado varios problemas musculares y el tramo final de la misma se lo perdió por una lesión de rodilla de la que tendrá que recuperarse durante sus vacaciones de verano.

Su envergadura, su facilidad para tira con ambas piernas y su juventud le hacen ser una pieza muy cotizada dentro de la Primera División a pesar de que su rendimiento no ha sido el mejor, así que el hecho de retenerlo durante tantos años se entiende dentro del club como un éxito.

También tuvo este joven madrileño palabras para la que seguirá siendo su afición durante las próximas cuatro temporadas: «A la afición poco hay que decirle, solo que sigan igual que ahora, que con ellos hacer las gestas y los años tan buenos que llevamos haciendo es más fácil, ya que te elevan en los partidos y cuando estas decaído te dan ese empujón para levantarte».

No tienen tan claro su futuro en la entidad amarilla otros futbolistas como Giasson, Iker o Espíndola. El primero de ellos ha sido invitado a buscarse equipo por el club, ya que a pesar de tener contrato en vigor no entra del todo en los planes del entrenador para la próxima temporada. Iker ya sabe que el club no tienen pensado renovarle y Espíndola está a la espera de saber si El Pozo Murcia da definitivamente el paso de pagar su cláusula de rescisión, sin la cual no hay salida.