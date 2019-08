Fútbol sala Un amistoso con mucho que ver Atractivo duelo que pone en liza a los dos equipos más destacados del fútbol sala de la provincia. / Mengíbar FS Mengíbar FS y Jaén FS miden sus proyectos con un duelo de pretemporada JOSÉ FERNÁNDEZ Jaén Viernes, 23 agosto 2019, 01:02

El fútbol sala de la provincia de Jaén goza de un envidiable estado de salud. El Jaén Paraíso Interior FS está consolidado como uno de los equipos más destacados de la Primera División, mientras que el Mengíbar FS ha rozado la élite del fútbol sala nacional y es uno de los gallitos de la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Con esos ingredientes, amarillos y rojillos han decidido confrontar sus proyectos para la temporada 2019-2020 con un choque amistoso (20:45 horas) en el que habrá mucho que ver sobre la pista del Sebastián Moya Lorca. Ambos conjuntos han tenido que reinventarse para configurar plantillas de garantías que les lleven hasta sus objetivos en el curso liguero que dará comienzo próximamente.

El Mengíbar FS quiere volver a pelear por la posibilidad de hacerse un sitio en la zona noble y volver a intentar el ascenso de categoría. Las llegadas de Jesús Gómez , Álvaro Vera, Héctor Jover, Yeray, Edu Cubero, Pedro Flores y Aitor han reforzado un plantel en el que continúan piezas importantes como Colacha o Dani Aranda.

En el bando del Jaén FS la ilusión sigue intacta. La formación que dirige Dani Rodríguez ha redoblado esfuerzos para mantener la competitividad en una plantilla que sigue manteniendo a destacadas figuras como Carlitos, Mauricio, Alan Brandi, Míchel o Dani Martín. Nombres a los que se han sumado incorporaciones de renombre como Fabio, Maico, Chano, Fran Peña, Rafa López y Roberto Gozi. La meta no es otra más que seguir pugnando de tú a tú con los todopoderosos ElPozo Murcia, Barça e Inter Movistar.

El choque que enfrentará a mengibareños y jienenses tiene algunos detalles en los que fijar el objetivo. Será un buen momento para ver qué pueden aportar los fichajes de uno y otro equipo. No habrá que dejar de observar también el paso adelante que tienen que dar jugadores como Colacha o Dani Aranda en el Mengíbar FS, llamados a liderar el nuevo proyecto rojillo. No menos interesante resultará comprobar cómo está evolucionando el trabajo de Dani Rodríguez para acoplar a sus nuevos jugadores en la dinámica de un equipo en la que tener minutos durante la temporada no será tarea sencilla.

Los pupilos de Javi Garrido arrancaron su pretemporada hace un par de semanas y ya ha disputado su primer test de preparación, en el que conseguía imponerse al CD Futuro Carmonense en el partido disputado en tierras sevillanas.

Por su parte, el Jaén FS, con casi tres semanas de trabajo a sus espaldas, ya ha disputado cinco encuentros de preparación en los que ha obtenido resultados de todo tipo. Desde las victorias en los amistosos disputados ante Valdepeñas y contra selecciones locales de Bedmar y Huesa, hasta la derrota ante el Sporting de Portugal, actual campeón de Europa, pasando por el empate en el partido ante ElPozo Murcia.

Sin duda, hay alicientes suficientes para que los amantes del fútbol sala puedan disfrutar de un amistoso en el que ya podrán empezar a vislumbrarse las líneas maestras de Mengíbar FS y Jaén FS. El fútbol sala está de moda y en la provincia de Jaén existe la oportunidad de disfrutar de equipos del más alto nivel. Para comprobarlo, este partido es el claro ejemplo de ello.