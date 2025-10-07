Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jugadores del Jaén Paraíso Interior FS celebrando un gol. Juan Pedro Sánchez

'Amarillo el corazón': así suena el nuevo himno del Jaén Paraíso Interior FS

El club conmemora el 10º aniversario de la primera Copa de España con un tema compuesto por Ginés González e interpretado por Inés Robles

A. Cubillo

Jaén

Martes, 7 de octubre 2025, 19:03

Comenta

«Vamos, Jaén, los colores de mi piel. Grita fuerte la afición, amarillo el corazón. Vamos Jaén, hoy se visten por los pies superhéroes del balón con coraje e ilusión».

Se cumplen diez años de la primera Copa de España conquistada por el Jaén Paraíso Interior FS y el club lo conmemora con un himno que lleva por título 'Amarillo el corazón', compuesto por Ginés González e interpretado por Inés Robles 'La Morenita'.

Una pieza musical que resume la esencia de este equipo de fútbol sala que tantas alegrías ha dado a la afición jienense, cuyo vídeo oficial recoge imágenes de la capital, el Olivo Arena y momentos significativos de la Copa de España.

