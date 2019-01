Juegos Europeos de Policías y Bomberos El agente Javier J. Moreno firma dos metales en los Europeos de Policías y Bomberos Javier J. Moreno posa con sus dos medallas. / IDEAL Se hizo con una medalla de plata y otra de bronce en la VII edición de una competición en la que ya logró otro metal hace dos años JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 22 enero 2019, 00:54

Javier J. Moreno Oliver es un agente de la Guardia Civil destinado en la Academia de Baeza que ha firmado dos medallas, una de plata en Kumite y otra de bronce en Katas, en los VII Juegos Europeos de Policías y Bomberos desarrollados hace unos meses en Algeciras.

Se trata de una prestigiosa competición que congregó a más de 3400 participantes, entre agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la mayoría de los países europeos, bomberos y familiares de estos llegados de más de 30 naciones.

Nacido en la localidad jienense de Cazorla, este agente es conocido entre sus compañeros como el 'sensei'. «Así me llaman los demás guardias», reconoce el propio Javier.

No es para menos. Y es que este agente de la Guardia Civil también había conseguido la medalla de bronce en la modalidad de karate tras quedar en tercera posición en los VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos.

Los Juegos Europeos se celebran cada dos años en distintas ciudades europeas, la última cita tuvo lugar en Huelva y la anterior en Bruselas, y son un referente en todo el continente en cuanto a eventos multideportivos con formato olímpico. Se disputan más de 40 pruebas durante 9 días de competición bajo la organización de la entidad promotora, lo que supone una proyección deportiva a nivel internacional.

Javier Moreno subraya «la experiencia de competir con compañeros de profesiones afines y de otros trabajos muy valorados en la sociedad, además de conocerlos y compartir deporte y trabajo».

Y añade que «en la anterior edición ya mostré con emoción mi polo de servicio de la Guardia Civil, en esta cita mostré en las dos ocasiones en las que subí al podio la bandera de España con el emblema de la Guardia Civil. Y como en la edición pasada el público aplaudió con gran cariño y respeto».

Por encima de su carácter competitivo y participativo, esta importante cita deportiva tiene como objetivo «demostrar ante los ciudadanos europeos que los profesionales de la seguridad y emergencias se preparan día a día para desempeñar sus funciones profesionales con orgullo, capacidad, esfuerzo, lucha, sacrificio y superación».

Javier compagina los entrenamientos con el trabajo y deberes familiares. «Pero es muy importante seguir por la salud y por la pasión a este arte marcial milenario», añade.

Más que un deporte

Javier J. Moreno reconoce que el karate ha formado parte de su vida desde que era pequeño. «Después de más de 30 años se puede decir que este arte marcial es una de mis pasiones», apunta el guardia tras señalar que durante los campeonatos tuvo la oportunidad de enfrentarse a rivales muy duros e incluso ante contrincantes que «han ganado campeonatos nacionales e internacionales en esta modalidad o rivales que, antes de convertirse en agentes, estuvieron en la élite de este deporte».

Pero el amor que procesa el agente Moreno por el karate no se queda en una mera competición. «El kárate me ha servido a lo largo de toda mi vida para superar muchos objetivos. Yo era muy nervioso de pequeño y este arte marcial me sirvió para relajarme y concentrarme en mis tareas e incluso me fue de gran ayuda para superar las oposiciones a la Guardia Civil», añade.

Y es que las artes marciales y la defensa personal son mucho más que unas simples técnicas escritas en un manual. «Es una filosofía de vida», asegura el agente Moreno tras recomendar a todas las personas que practiquen artes marciales. «Este deporte te genera mucha confianza en ti mismo. Te ayuda a enfrentar muchas situaciones de tu vida e incluso hasta hablar en público», explica.