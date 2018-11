Asamblea de LaLiga Tebas anuncia el inicio de trámites legales para que el Girona-Barcelona se juegue en Miami Tebas, en una foto de archivo. / EFE El presidente de LaLiga ha anunciado que tienen hasta «la primera semana de diciembre» para que los tribunales les den «la razón» EFE Madrid Jueves, 8 noviembre 2018, 18:48

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó que ésta ha iniciado «los trámites legales correspondientes» para reclamar que el partido Girona-Barcelona se juegue en Miami y que «hasta la primera semana de diciembre hay posibilidades de que» le «den la razón».

«A nosotros la Federación no nos ha respondido todavía ni si ni no y nosotros ya hemos iniciado los trámites legales correspondientes para reclamar donde corresponda. No voy a decir dónde, pero nosotros ya estamos en órganos terceros para decidir. Creemos que tenemos derecho para que se pueda jugar en Miami», dijo.

Tebas anunció la reclamación de LaLiga al término de la Asamblea de ésta y después de que el presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, que asistió a parte de la misma, afirmara que la disputa de este encuentro ya es un tema del pasado y lo diera por cerrado.

«Ya sabíamos que tendríamos que llegar a reclamarlo en los tribunales, no es novedoso, hemos esperado a tener las pruebas de lo que se está diciendo, es verdad que el reglamento de partidos internacionales deja hasta enero. Quedan mas de dos meses, nosotros creo que hasta la primera semana de diciembre tenemos posibilidades de que nos den la razón», añadió.

Tebas indicó que «ningún club ha transmitido que no quiere que se juegue» ese encuentro, previsto para el 26 de enero, y recordó que el órgano competente para aprobar el acuerdo, que incluye más cosas que la disputa del partido, fue la Comisión delegada compuesta por 7 clubes de la Liga Santander, 7 de LaLiga 1/2/3 y el presidente.

La FIFA y el Real Madrid

«Se aprobó por unanimidad en un debate no breve. No he leído ninguna declaración en contra de ningún presidente. Puede haber alguno en contra, igual que está el Real Madrid, el fútbol español no es el Real Madrid», comentó.

El presidente de LaLiga reconoció que no ha hablado con el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, después de que el Consejo de ésta comunicara hace días que el Girona-Barcelona tenía que jugarse en territorio de la Federación Española.

«Que me diga dónde está escrito, pero no lo dice en ningún sitio. Para la MSL no debe existir, porque puede jugar en Canadá, tiene tres equipos canadienses jugando la liga americana y hay una liga profesional en Canadá. ¿Por qué la Supercopa sí? Da la sensación de que nos llevamos 300 partidos a Estados Unidos y que vamos a acabar con el fútbol en Estados Unidos. Me parece hasta un poco infantil ya», añadió.

Igualmente quiso contestar a Infantino al señalar que le parecería «perfecto que un partido de la Premier se jugara en España». «Estaríamos apoyándolo y lo llevaríamos a zonas como Alicante o Mallorca, porque ayuda al fútbol, hablamos de un partido, parece que nos llevamos la Liga. Seguramente hagamos cosas conjuntas con la Premier», avanzó.