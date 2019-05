Entrevista «Desde que supe que el partido se jugaría en Granada aparecieron los nervios, las ganas y la ilusión» La granadina Esther González durante el último partido de liga. / ATLÉTICO DE MADRID El fútbol femenino atrae a cada vez más seguidores e incluso patrocinios. La colchonera Esther González juega en casa. Es de Huéscar y allí aprendió a jugar al fútbol con los chicos del equipo CÉSAR GUISADO GRANADA Sábado, 11 mayo 2019, 12:42

Esther González (Huéscar, 1992) es a sus 26 años veteranía precoz y sempiterna salvaguarda del gol y del valor colchonero. La apuesta del Atlético de Madrid por la consecución de su tercer título de Liga, que acabó llegando el pasado domingo en la última jornada, pasó por el refuerzo de sus líneas a través de fichajes y se hizo carne en las incorporaciones de Ludmila y de la goleadora Jenni Hermoso. Pero las gestas se escriben en los partidos definitivos y la bota derecha de la granadina sigue siendo la pluma más fiable. Los tres goles que anotó y celebró el domingo pasado son la prueba más tangible de que Esther González es la reina del fútbol granadino. Y la reina acaba de aterrizar en Granada para reclamar la Copa que merece.

–Enhorabuena por el título de una Liga, que tan apretada ha estado durante todo el curso. Hubo que abrocharlo en la última jornada y nada menos que contra la Real Sociedad…

–La verdad es que al final era muy importante llegar al último partido en la posición en la que estábamos, porque dependíamos de nosotras mismas pero debíamos de ganar el partido para conseguir la Liga, así que creo que para el aficionado, le hemos dado emoción.

–Ganaron 1-3 a la Real Sociedad, el rival en la final de esta Copa de la Reina, ¿Quiere decir que el Atlético de Madrid comparece como el gran favorito?

–Creo que no llegamos como el gran favorito, porque en Zubieta la Real no se jugaba nada y ahora está en juego el título de Copa, así que va a ser mucho más complicado de lo que nos encontramos allí. Creo que todos vamos a dar el máximo nivel en Los Cármenes. Por mi parte, yo al partido de Granada llego con mucha confianza de poder seguir aportando al equipo y sumando.

–Su último tramo de la temporada la pasa en su mejor momento, pero para Esther González no ha debido ser una temporada fácil con la competencia, que llegó tras los fichajes de futbolistas de primer nivel como Ludmila o Jenni Hermoso, con la que pujó por el puesto…

–Yo creo que al final entrenar y tener a las mejores jugadoras en tu equipo te hace exigirte muchísimo más. Creo que tener a Jenni Hermoso realmente me ha hecho crecer porque jugar a su lado, entrenar a su lado, me ha hecho aprender muchísimo. Tenemos jugadoras de un gran nivel también como Ludmila o como cualquier otra porque en el Atleti cualquier jugadora es importante, es un equipo que ha podido rotar y sacar adelante cualquier partido. Daba igual quién jugara porque todas hemos estado a un nivel altísimo, y creo que a nivel individual esto me ha hecho exprimirme a nivel individual mucho más porque sabía que tenía que rendir a tope en cada oportunidad, porque debía de aprovecharla. Y al final, cuando más continuidad he tenido sí que es verdad que se han visto los goles, pero también se ha debido a la confianza y a los minutos.

–Una temporada que también recordará por su continuidad en la Selección Española de fútbol, a las puertas de un Campeonato del Mundo…

–Siempre espero darle trabajo a Jorge Vilda, procuro que siempre esté pensando en mí porque desde luego yo siempre estoy pensando en ir a la Selección, ese es mi objetivo. Desde que empezó la temporada, mi objetivo era que el Atlético de Madrid ganara Liga, Copa y hacer un buen trabajo en la Champions, y por supuesto por qué no estar en el Mundial. Para cualquier futbolista ese es su objetivo y desde luego ese es el mío desde que empecé el 23 de julio.

–¿Qué sensación tiene una jugadora como usted, habituada a los grandes escenarios, de comparecer en Los Cármenes?

–Creo que desde que supe que el partido se jugaría en Granada, los nervios aparecieron en mí tanto como las ganas y la ilusión. Era evidente pensar, 'jolín estoy en mi tierra, estoy con mi gente' y por eso más ganas de que llegue esta final y de que todo salga bien, creo que es imposible que nadie las tenga.

–¿Cree que responderá el público, como ocurrió en el Wanda o en San Mamés?

–Creo que el público granadino va a responder muy bien porque es un amante del fútbol y va a dar la respuesta que merece. Nosotras por nuestra parte vamos a estar a la altura para que disfruten del partido y por supuesto, al final Granada es rojiblanca también, así que espero que elijan un buen equipo para animar y por supuesto que siga siendo rojiblanco.

–Antes de desearle suerte para el partido, dígame qué está preparando para el verano…

–Un campus de fútbol. Un campus para todos los públicos porque yo no creo en el deporte de género, creo que realmente da igual que seas chico o chica y todo el mundo puede participar. Yo empecé jugar al fútbol con chicos y ellos me hicieron sentir una más del equipo, así que no creo que sea necesario hacer campus para las chicas y campus para los chicos. Así que este es para todos, que se apunte todo el que quiera y que disfrute de vivir la experiencia y por supuesto mejorar.

–¿Un mensaje para sus vecinos?

–Que creo que nos deben acompañar porque es un partido muy importante para Granada. Al final es un espectáculo deportivo de primer nivel y por supuesto es turismo para la ciudad. Va a llegar mucha gente desde fuera que va a visitar la ciudad, que se va a alojar en los hoteles y creo que con estos eventos le damos un poco más de vida a Granada. Que por supuesto es una de las mejores ciudades de España.

–Ahora sí, suerte

–Gracias