Solari: «A veces perdemos la perspectiva de lo que ha hecho esta plantilla»

Santiago Solari compareció ante los medios y lo primero que hizo fue dar las gracias a Abu Dabi y su gente por la «generosidad y hospitalidad» en estos días previos a la disputa del Mundial de Clubes. No ocultó su admiración por el torneo, algo que le viene de cuando era joven ya que confesó hacía 'novillos' en su época de estudiante en Argentina. «Me encanta este torneo y que permita que los campeones de cada confederación luchan por el título de campeón del mundo. Le damos la máxima importancia porque el camino para llegar aquí es muy duro. Vamos a intentar revalidar el título».

Se niega a considerarlo «título menor», concepto que considera algo «muy europeo. He venido a esta competición como UEFA, Conmebol y Concacaf y es muy complicado llegar hasta aquí. Respeto al máximo a todos los rivales. Cuando tenía 13 años me escapaba del colegio para ver estos partidos cuando era la Intercontinental. Veía al Milan, al Sao Paulo... ahora el formato es más democrático y más complicado. No voy a subestimar a ningún rival».

Fue el momento más relajado de su comparecencia, ya que le preguntaron por el habitual tema Isco y también por el recién destituido José Mourinho: «Tengo el máximo respeto y admiración por todos mis colegas, profesionales y amateurs. Con más razón a los que han pertenecido a este club. Como podría inquietarme que haya ríos de especulaciones con el Real Madrid. Me parece parte de la normalidad», explicó sobre los rumores de una posible vuelta del portugués.

De hecho, no cree que si el Real Madrid no revalida su título Mundial, se vaya a poner en entredicho su proyecto. «Tengo la misma visión que el primer día que me senté ante ustedes y la misma que cuando llegué en 2013 al dirigir el Cadete B y la misma que cuando llegué en el 2000, que es intentar dar lo mejor de mi trabajo cada día. Es mi filosofía y de ver este trabajo tan peculiar y tan bonito».

En el caso del malagueño respondió diciendo «Me encanta» a una respuesta directa sobre el juego del '22', que ha perdido importancia y minutos con su llegada, y esquivó responder si entendería que pidiera irse en enero. «Estamos concentrados en hoy y en el partido del Kashima. Esta cita merece un gran entusiasmo y todos pueden ser determinantes para pasar a la final. Mi trabajo es que todos estén al máximo y el que no lo esté, que lo consiga. Después me toca a mí elegir, las labores ingratas del entrenador. La gran mayoría del plantel lo está haciendo al ciento por ciento. Los veo enfocados y felices y con ilusión con este torneo en particular. Hemos viajado aquí con una alegría especial. Sienten que es un premio al esfuerzo. Ganar tres de cuatro Champions fue una gesta excepcional. A veces perdemos la perspectiva de lo que ha conseguido esta plantilla».

Además evitó vincularse más cercano a Mourinho o Guardiola..«Yo me identifico con todos», dijo antes de analizar distintas variantes tácticas que aportan muchos y diferentes técnicos para acabar dejando una frase clarificadora: «Me siento identificado los valores de esta camiseta».

Solari destacó el crecimiento del Kashima en los últimos tiempos: «Es un equipo que tiene más experiencia que hace dos años cuando llegó como invitado y ahora llega como campeón de su confederación. Es un equipo rápido y dinámico y será un rival muy digno».

Marcelo, sin líos por Isco y Mourinho

Unos minutos antes de Solari pasó por el mismo lugar Marcelo, uno de los capitanes blancos que quiso destacar también el nivel de su equipo, que puede conseguir un tercer Mundial consecutivo. «El mérito es la unión que tenemos en el vestuario, la base del equipo lleva tiempo junto y eso nos ha ayudado a llegar donde hemos llegado. Pero tenemos mucha hambre de ganar títulos, estamos en una competición corta, pudiendo jugar la semifinal y si Dios quiere la final. La ilusión siempre la tenemos. Vestir la camiseta del Madrid te motiva siempre», recordó cuando se le preguntó cómo hacen parar afrontar este nuevo reto. »Está por encima el colectivo el equipo que tenemos, la unión. Somos una familia, muy amigos dentro y fuera del campo y eso se nota. Estamos disputando una competición corta, que vale mucho de cara al fútbol».

Marcelo, aunque recordó que deseaba hablar de la competición mundial, aceptó analizar la destitución de Mourinho y valorar si en un futuro podría volver al Madrid. «Estoy aquí para sé que me preguntas porque ha sido entrenador el Madrid. Es una pena porque es un grandísimo entrenador y está sin club. Y si vuelve al Madrid no soy quien decide estas cosas. Agradezco a Mourinho lo que hizo por mi dentro del Madrid», dijo con tono que sonó a sincero.

No fue la única pregunta comprometida que esperaba ya que le volvieron a preguntar por su compañero Isco y si con Solari es un jugador recuperable antes de que llegue el mercado invernal. «Sabemos de la calidad de Isco, el jugador para mí que tiene más habilidad, calidad dentro del campo. Pero cada situación es una situación. Están dando mucho énfasis a una cosa que no tiene mucho sentido. A veces algunos jugadores juegan más, otras veces menos, y ya está. Están dando mucho énfasis y ya está. Un jugador tiene muchos momentos y ya está. ¿Recuperable? Isco está en el Madrid a muerte, como todos los jugadores».

Por último analizó el papel de los jóvenes en el Madrid y la importancia de que los veteranos ayudan al proceso de adaptación. «Cuando llegué yo era muy joven y todos los que tenían más experiencia me ayudaban a mí y a los otros jóvenes. Y nosotros, ahora con la edad y la experiencia que tenemos, intentamos ayudar a los jóvenes. Ellos tienen que estar cómodos, trabajar y hacer todo para dejar al Madrid donde tiene que estar, que es arriba».