Mundial de Clubes Solari: «El gol es lo que domina el fútbol y Gareth lo tiene» Solari felicita a Bale tras el partido. / Andrew Boyers (Reuters) El técnico del Real Madrid elogia la actuación del galés ante el Kashima: «Hoy se ha comido todo: los focos, el escenario, las tribunas, la portería, las redes...» ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 19 diciembre 2018, 21:10

Santiago Solari compareció satisfecho en rueda de prensa tras el pase del Real Madrid a la final de Mundial de Clubes. La victoria por 1-3 ante el Kashima Antlers permitirá a los blancos pelear por su séptimo entorchado de campeones del mundo gracias al triplete de Gareth Bale, protagonista del choque ante los nipones y elegido mejor jugador del partido en premio a una soberbia actuación. «Hoy se ha comido todo: los focos, el escenario, las tribunas, la portería, las redes... Hizo un partido sensacional y ha mostrado lo que es él y lo que es capaz de hacer. Estamos todos muy contentos, él especialmente. Que descanse y que se vuelva a comer las redes el próximo partido», alabó al galés el técnico, que hizo extensibles sus elogios al resto del plantel. «Ha sido un trabajo muy sólido y serio de todo el equipo. Hemos afrontado el partido con la cabeza puesta en esta cita y hay que tratar de repetirlo dentro de tres días», valoró.

Como en Kiev, donde amarró la 'decimotercera' con dos tantos, Bale volvió a ser decisivo en otra prueba de nivel. Por ello predominaron en la rueda de prensa de Solari las preguntas sobre el 'Expreso de Cardiff'. ¿Necesita 'pellizcos' como los que de vez en cuando le ha dado el preparador para desplegar su mejor versión?, le cuestionaron al rosarino. «El fútbol que desarrollan los futbolistas depende de ellos. Toda la gente que estamos alrededor intentamos ayudar, pero al final el último responsable del rendimiento es siempre el futbolista. Hay veces que tardan más en encontrarse consigo mismos. Gareth le ha dado alegrías al madridismo y ha sido determinante en momentos importantes con el gol que es la parte más difícil del fútbol. El gol es lo que domina el fútbol y Gareth lo tiene», replicó un entrenador que mostró su deseo de que mantenga la racha.

Tuvo también Solari buenas palabras para Marcelo, que se desquitó con dos asistencias de las críticas que ha recibido en los últimos tiempos por su dubitativa actuación en lo que va de curso, mermado por los percances físicos. «Es normal que sea una temporada irregular por las lesiones. Necesita continuidad para coger la forma. No creo que sea la mejor versión de Marcelo, ha sido muy buena, pero ojalá que lo muestre todavía mejor en la final. Es un magnífico jugador y tiene que seguir empujando y esforzándose, tanto en ataque como en defensa, que ya me encargaré yo, aunque es difícil porque es un jugador muy ofensivo y hoy lo ha hecho muy bien».

Se detuvo también en Marcos Llorente, de nuevo ancla en la medular pese a que Casemiro ya está recuperado de su lesión y entró en la recta final para coger rodaje. «Marcos jugó muy bien. No tuvo muchas oportunidades de jugar pero desde que lo hizo se desempeñó como si lo hubiese hecho antes. Eso es fácil de decir pero difícil de hacer. Todos estamos contentos por él. Casemiro jugó 20 minutos. Necesita empezar a jugar para estar en buena forma y esos 20 minutos fueron muy buenos para él», comentó.

Se mostró apenado por la recaída de Marco Asensio, que tuvo que retirarse cuando sólo llevaba 13 minutos sobre el rectángulo de juego por molestias musculares. «Son cosas que suceden en el fútbol. Él no tenía nada, estaba limpio. Esperemos que no sea nada grave porque es un jugador muy importante. Es una pena que haya tenido que salir», dijo Solari.

Y se refirió por último al Al Ain, rival del Real Madrid en la final del sábado. ¿Le sorprende que los anfitriones hayan llegado tan lejos? «No es que me sorprenda. Espero que ellos sean competitivos. Nadie puede llegar a la final de Mundial de Clubes sin jugar bien. Marcaron muchos goles. Lograron vencer al equipo de Nueva Zelanda, también a River Plate y ahora están en la final porque lo merecen. Tenemos que ser igual de competitivos que hoy para ganar el trofeo», remachó.

Bale: «Quería ayudar al equipo»

Antes de hacerlo Solari, pasó por rueda de prensa Bale en calidad de 'Man of the Match' del partido, premio del que también fue receptor en la última final de la Champions. «Lo más importante era ganar y clasificarnos para la final. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Teníamos que ser profesionales», remarcó el galés, que no quiso detenerse demasiado en su actuación personal.

«Es muy importante haber anotado los goles pero lo más importante es haber clasificado al equipo», había dicho previamente en declaraciones a la televisión del Real Madrid un jugador que reconoció que aún tenía algunas molestias tras el percance que sufrió en su tobillo derecho durante el duelo ante el CSKA pero que subrayó que quería ser partícipe de un Mundial de Clubes que siempre se le ha dado bien: es el tercer futbolista que marca en tres ediciones distintas tras Cristiano Ronaldo y Leo Messi y el tercero que sella un 'hat-trick', algo que antes de él sólo habían conseguido el luso y Luis Suárez. «Ha dolido un poco la pierna pero quería ayudar al equipo», indicó Bale, satisfecho con una victoria «muy importante». «Manaña empezaremos a recuperar y a analizar al rival y vamos a estar listos para el sábado», prometió para cerrar el extremo.