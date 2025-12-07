Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Ramos ante el Toluca Reuters

Sergio Ramos confirma su adiós al fútbol mexicano

El central, de 39 años, reconoce que la derrota de Monterrey ante Toluca en las semifinales del torneo Apertura fue su último partido

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:34

Sergio Ramos deja el fútbol mexicano. «Lo dejé bastante claro la semana pasada. Obviamente sí, es mi último partido», zanjó Sergio Ramos, tras la ... derrota de Monterrey, su hasta ahora equipo, ante Toluca en las semifinales del torneo Apertura (3-2). El central verbalizaba así lo que ya había dejado entrever durante la semana.

