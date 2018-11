Selección española Jordi Alba: «Nunca he tenido ningún problema con Luis Enrique» Jordi Alba, durante la rueda de prensa. / Rodrigo Jiménez (Efe) El lateral alaba al asturiano: «Tiene un trato muy bueno con los jugadores, analiza muy bien al rival, es un entrenador moderno y seguro que va a dar muchas alegrías a la selección» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN LAS ROZAS Martes, 13 noviembre 2018, 14:05

Jordi Alba es el hombre del momento en la selección española. Tras quedarse fuera en las dos primeras convocatorias de Luis Enrique, el lateral ha vuelto a la lista para el decisivo duelo del jueves contra Croacia en la Liga de Naciones y el amistoso del domingo ante Bosnia. El azulgrana compareció este martes en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para repasar su regreso a La Roja en una intervención en la que casi todas las preguntas versaron sobre su relación con el seleccionador y sus suspuestos desencuentros cuando le dirigía en el Barcelona. Unas desavenencias que el zurdo negó una y otra vez. «Siempre me ayudó. Siempre me ha parecido una persona muy buena, nunca he tenido ningún problema con él», manifestó sobre el técnico el carrilero, que señaló que «el seleccionador tiene muchas variantes y puede elegir». «En las dos últimas convocatorias decidió que tenían que venir otros. Pero sí que mi deseo era seguir viniendo. Siempre es ilusionante pero esta vez me ha hecho más ilusión», agregó sobre su retorno al combinado nacional.

Agradeció Jordi Alba el apoyo que recibió de sus compañeros en los días previos a su convocatoria, con pronunciamientos de futbolistas como Sergio Ramos y Gerard Piqué en su favor. «Sí que me siento agradecido a todas las muestras de cariño que he recibido de los compañeros, afición, de los medios... Llevo una temporada muy buena, me estoy sintiendo muy cómodo y siempre dije que la decisión era del entrenador. Respetar la opinión suya y estoy aquí para ayudar y para dar lo máximo. Sergio es un gran amigo, pese a que es el rival directo siempre nos hemos llevado bien. El tener este tipo de apoyo siempre viene bien», subrayó.

Recalcó Jordi Alba que no se arrepiente «da nada» de lo hecho y dicho en el pasado. «En su día mostré mi deseo de jugar, pero no me tiene que dar explicaciones de nada. No ha habido ninguna llamada para poder venir aquí. Es una decisión suya y ojalá que me pueda quedar», incidió el jugador, que dijo que «hay que olvidar el pasado» y aseguró que Luis Enrique y él nunca han discutido.

Ensalzó al asturiano, de quien dijo que es «un grandísimo entrenador» que tiene «un trato muy bueno con los jugadores» y «analiza muy bien al rival». «Es un entrenador muy modero y seguro que va a dar muchas alegrías a la selección» se mostró convencido.

Toreó con maestría la pregunta que le hicieron cuando le interpelaron por las palabras de Luis Enrique el día que dio la lista diciendo que le gustaría parecerse a Jordi Alba. ¿Querría él asemejarse al gijonés si optase por los banquillos en el futuro? «Tiene buen gusto. Al final está claro que lo dijo porque muchas preguntas fueron por mí, pero al final siempre lo he dicho, es un grandísimo entrenador y no sé si lo seré pero está claro que ha hecho una grandísima carrera y ha ganado muchos títulos».

Negó Jordi Alba que llegue extramotivado tras verse fuera de la selección en los primeros tiempos de la 'era Luis Enrique. «Siempre he dicho que mi intención era hacerlo bien con mi club e ir con la selección es un premio», valoró el lateral, que mostró su deseo de darle continuidad a su regreso a La Roja. «Ojalá que me quede muchísimo tiempo aquí con la selección». «Quiero estar siempre en las convocatorias de la selección. Luis Enrique es el seleccionador, él es el que decide. Ahora estoy aquí y ojalá pueda estar mucho tiempo. Hay mucha competencia y hay que ganárselo», abundó.

Insistió en que no ha tenido que morderse la lengua en ningún momento para volver a la selección. «Me equivocaré muchas veces o no pero siempre voy de cara. Mi trabajo está siendo bueno en el club y si el seleccionador cree que tengo que venir perfecto y si no a respetarlo», aclaró. «Al final el deseo de todo jugador es jugar todos los minutos posibles. No me arrepiento de decir que quiero jugar todos los minutos posibles. No tiene nada que ver la relación personal con la profesional», explicó sobre las tiranteces con el preparador en la época en la que éste dirigía al Barça.