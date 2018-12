Selección española La futbolista granadina María Valenzuela, campeona del mundo Las futbolistas españolas celebran su victoria. / AFP Con solo 16 años de edad vivió anoche un momento histórico para el fútbol femenino OLEA Granada Domingo, 2 diciembre 2018, 12:40

El fútbol granadino ya tiene una campeona del mundo. La joven cancerbero María Valenzuela hacía historia, junto a la selección española sub17, y se proclamaba en la ya madrugada del domingo en el Estadio Charrúa de Montevideo campeona del mundo frente a México, poniendo así el broche de oro a un mundial perfecto, en el que las rojitas se han impuesto por calidad, por juego, por garra.

En 2004 llegó el primer internacional del fútbol femenino, en aquella ocasión fue una Eurocopa sub19, y 14 años después, en 2018, España cierra un año perfecto, consiguiendo lo que hasta ahora ninguna selección ha hecho. Campeonato de Europa sub 17 y sub 19, subcampeonato del mundo sub20 y campeonato del mundo sub17, a lo que se une la brillante y temprana clasificación de la selección absoluta para el mundial de Francia 2019. Sencillamente impresionante. Pero todo esto no es fruto de la suerte, ni de que de pronto los diferentes seleccionadores se hayan convertido en mágicos. No. Esto es fruto del trabajo silencioso de los clubes, peleando por tener canteras, asumiendo el «coste» de creer y por supuesto, profesionalizando las secciones femeninas, y poniendo a su frente a responsables que han velado por este deporte, concentrando todos sus esfuerzos en que cada vez hubiera más jugadoras, y que estas pudieran disponer de los mismos medios para crecer y desarrollarse que los chicos. Y el trabajo, por supuesto, tiene su recompensa y este 2018 perfecto es ejemplo de ello.

En 2015, la Liga se puso al frente, creándose bajo su auspicio, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, que se ha convertido en el auténtico revulsivo que ha llevado a que hoy podamos hablar de estos logros, y sobre todo de futuro, ya que se están sentando las bases de lo que está por venir. Una asociación en la que empezaron 15 clubes de primera y cuatro de Segunda y en la que ya están presentes más 70 clubes.

Y afortunadamente en este momento dulce, y viviendo en primera persona el hito más importante del fútbol femenino, tenemos a una granadina, María Valenzuela, que celebraba en Uruguay su décimo sexto cumpleaños y que es ya no la promesa más importante del fútbol femenino, sino una realidad que se consolida día a día, y a la que aún le queda una vida por delante una vida entera futbolística. El lunes llegará a Madrid y está previsto que el martes esté ya en Granada.