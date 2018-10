Liga de Naciones El España-Inglaterra del día 15, «de alto riesgo» Sergio Busquets, durante el Inglaterra-España en Wembley. / El Correo El partido de la tercera jornada de la nueva competición de la UEFA se disputará en el Benito Villamarín COLPISA Madrid Viernes, 5 octubre 2018, 14:35

El partido España-Inglaterra que se disputará el próximo día 15 en el Benito Villamarín fue declarado este viernes «de alto riesgo» por parte de la Comisión Antiviolencia.

Después de ganar los dos primeros encuentros, a Inglaterra en Wembley (1-2) y a Croacia, por goleada (6-0), en Elche, la selección española es líder de grupo en la nueva competición de la UEFA, por delante de británicos y balcánicos.

El España-Inglaterra, para el que Joaquín y Gordillo animan a comprar entradas a través de un vídeo grabado en la grada del Villamarín, fue presentado este viernes de forma oficial en Sevilla, en un acto en el que además del presidente de la FEF, Luis Rubiales, también estuvo presente el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, y el presidente de la territorial andaluza, Eduardo Herrera.

📺 ¡Ojo que ya hay gente en el Benito Villamarín esperando a la Selección!

¡Corre! ¡Que te quedas sin entrada y @joaquinarte y Gordillo ya están en la grada del estadio del @RealBetis!#UnaNuevaIlusión



👉🏻 Compra tu entrada aquí: https://t.co/MqxT5gDNsppic.twitter.com/p7V3xklcH1 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 5 de octubre de 2018

«Estamos muy contentos por regresar a Sevilla y queremos agradecer al Real Betis y a todas las instituciones las facilidades que nos han brindado para que este partido sea una realidad. Sevilla siempre ha sido la casa de la selección y hemos advertido la ilusión que existe en la ciudad por poder disfrutar del equipo de todos. Estamos seguros de que habrá un ambiente extraordinario», explicó el presidente de la FEF.

Luis Enrique, que el jueves dio la lista de convocados para el amistoso del día 11 contra Gales en Cardiff y el oficial frente a Inglaterra en Sevilla, ha reconocido que la Liga de Naciones le gusta, «porque competir contra estas selecciones es un punto de motivación muy grande» para España. «Hemos perdido un poco estatus, ahora somos los novenos y estamos deseando subir puestos y alzarnos», ha admitido el seleccionador nacional en una entrevista a la UEFA.

Luis Enrique se declara un amante del fútbol ofensivo, que no por necesidad tiene que ser más directo. «Gasto y presto mucha más atención a todo lo que tenemos que trabajar a nivel ofensivo, pero no ser más directos. Ser directo no depende de dónde está el espacio, dónde esté presionando el rival. Es un tópico que la prensa suele decir, pero claramente es por desconocimiento de lo que es el fútbol que intentamos hacer», afirmó.

«En función de dónde esté el espacio tú tienes que aprovecharlo y tienes que buscar esas soluciones. No es lo mismo un equipo que te presiona alto, como un equipo que está replegado dentro de su área. Entonces en esos casos puede ser más directo o menos», destacó.