España gana su primer Mundial femenino

La selección española levantó por primera vez este sábado la copa del Mundial femenino sub'17 tras ganar 2-1 a México, con un doblete de Claudia Pina, en el estadio Charrúa de Montevideo. La Roja se quitó el mal sabor de boca que le quedó hace cuatro años, en el Mundial de Costa Rica 2014, cuando cayó por 2-0 frente a Japón en la final, y el que le dejó quedarse con el bronce en el de Jordania hace dos años.

2 España Entrenadora: María Antonia 'Toña' Is. 1 México Jaidy Gutiérrez; Reyna Reyes, Tanna Sánchez, Ximena Ríos, Nicole Soto; Nicole Pérez, Silvana Flores, Anette Vázquez (m.46 Nayeli Díaz); Natalia Mauleón, Denis Castro (m.67 Aylin Avilez) y Alison González (m. 77 Fatima Arellano). Goles 1-0, m.16: Claudia Pino. 2-0, m.26: Claudia Pino. 2-1, m.29: Denise Castro Árbitro La canadiense Marié-Soleil Beaudoin. Amonestó a Reyna Reyes (m.56), a Ana Tejada (m.65) y a Nerea Nevado (m.92). Incidencias Partido final del Mundial Femenino sub'17 que se disputó en el estadio Charrúa de Montevideo.

La selección española empezó con fuerza y con el objetivo de hacerse con el control de la pelota y no abandonar el campo de las mexicanas hasta no marcar el primer gol. Tanto que no se hizo esperar, pues en el minuto 16 la delantera española de 17 años Pina consiguió esquivar con gracia la barrera del 'tri' y marcar la primera diana -y su sexto gol del torneo- gracias a una potente zurda.

Tres minutos después, la barcelonista iba a por el doblete, pero la delantera norteamericana Tanna Sánchez la barrió. Acción que la colegiada canadiense Marié-Soleil Beaudoin no consideró falta. Pina no rechistó, pero se vengó de las mexicanas a los pocos minutos al marcar el segundo tanto de la jornada.

Ante la goleada, las norteamericanas se acercaron en manada al campo rojo, que estaba fuertemente protegido por las europeas. Tras un saque de esquina la mexicana Denise Castro, de cabeza, consiguió dar el primer tanto a México y devolver la emoción al partido.

El intento del tercer gol de España vino tanto por parte de delantera Eva Navarro, con un tiro que se desvió, como por la de la centrocampista Irene López, con varios tiros a puerta que fueron parados por Jaidy Gutiérrez. Durante el segundo tiempo, se siguió viendo el abrumador dominio español y el agresivo juego mexicano.

La capitana española Catalina Coll se hizo notar tras detener un disparo de la mexicana Noemi Granados que buscaba el empate.

La falta de goles hizo que en el campo resonaran cada vez más fuerte las indicaciones de las entrenadoras Mónica Vergara y Toña Is. México, de la mano de su capitana Nicol Perez y de su guardameta, se empezó a hacer notar y luchó con su mejor juego para tratar de empatar.

Con la subida de las mexicanas, las faltas empezaron a hacerse más presentes y las españolas se deshincharon, por lo que sus disparos a puerta empezaron a mostrarse menos calibrados. La última oportunidad de México fueron dos libres directos de la capitana, que no llegaron traspasaron la barrera roja. En tanto, el equipo de Toña Is pudo sumar a su campeonato de Europa el Mundial de Uruguay.