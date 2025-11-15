Directo | Georgia - España

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 9 S15/11 · Árbitro: Benoît Bastien
Georgia
18:00h.
España
GEO
ESP
Colpisa
Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:30
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Willy Sagnol
4-3-3
Giorgi Mamardashvili
portero
Giorgi Gocholeishvili
defensa
Luka Lochoshvili
defensa
Saba Goglichidze
defensa
Vladimer Mamuchashvili
defensa
Iuri Tabatadze
centrocampista
Anzor Mekvabishvili
centrocampista
Otar Kiteishvili
centrocampista
Zuriko Davitashvili
Delantero
Budu Zivzivadze
Delantero
Khvicha Kvaratskhelia
Delantero
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Fabián Ruiz
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Álex Baena
Delantero
0%
GEO
0%
ESP
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia