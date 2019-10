Andersson: «España es una selección fantástica» El seleccionador sueco Jan Andersson (segundo por la izquierda), durante su comparecencia oficial previa al choque ante España. / I. T. El seleccionador sueco asume que su selección tiene que «estar al mejor nivel» para poder competir frente a La Roja IGNACIO TYLKO Estocolmo Enviado especial Lunes, 14 octubre 2019, 15:18

Serio y bastante seco y cortante con los pocos medios españoles presentes, el selecionador sueco Jan Olof Andersson, conocido popularmente como 'Janne', compareció puntual en la previa del choque de este martes ante La Roja en el estadio Friends Arena de Solna. Habló a las 14 horas, tras el último entrenamiento de los escandinavos.

Asume el técnico de 57 años, cuya carrera como jugador y entrenador se ha forjado íntegramente en su país, que el reto es muy complicado porque se miden a una «selección fantástica como España» a la que los nórdicos tienen «mucho respeto» pese a su reciente empate ante Noruega en Oslo.

«Hay bastantes cambios, creo que siete, con respecto al partido de junio pasado en el Bernabéu donde perdimos 3-0, pero España sigue a un alto nivel y ha demostrado ser el mejor equipo del grupo. Tendremos que estar al mejor nivel para poder competir contra ellos», subrayó el técnico sueco, que evitó añadir más polémica a las acusaciones de racismo en sus convocatorias vertidas por 'Zlatan' Ibrahimovic, retirado de su selección desde el Mundial de Rusia.

Reconoce que supone una cierta ventaja para los locales el hecho de que el 'recordman' Sergio Ramos cause baja por sanción con España, «ya que se trata del capitán y un líder», pero añade que «España dispone de muchas alternativas en todos los puestos».

Se refirió Andersson a John Guidetti y a Alexander Isak, los dos suecos que compiten en la Liga española, en el Alavés y la Real Sociedad, respectivamente. «Para ellos puede ser una ventaja que tengan aún más conocimiento de los jugadores españoles. Uno está con su carrera avanzada y otro está empezando. No he visto que en sus equipos les saquen mucho de titulares; por el bien de Suecia me gustaría que dispusieran de más minutos».