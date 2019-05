Copa de la Reina Una realidad cada vez más evidente La selección española de fútbol femenino competirá en el próximo Mundial. / ROBERTO RUIZ El fútbol femenino atrae cada vez a más seguidores e incluso patrocinios mientras mantiene su pelea por una profesionalización digna JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Sábado, 11 mayo 2019, 12:42

El fútbol femenino ha conseguido que dejen de ignorarlo. Al fin es una realidad, con un reconocimiento público al talento de sus jugadoras de referencia y cada vez menos prejuicios, siempre absurdos. Para muestra, una cifra: 60.739 personas, y la imagen que la acompaña; la del Wanda Metropolitano con sus gradas llenas para ver el partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona de Liga Iberdrola. Es el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en España y ocurrió el pasado 17 de marzo. El anterior lo tenía un Athletic-Atlético apenas dos meses antes, con 48.121 aficionados presentes. Es una tendencia real y palpable. El fútbol femenino empieza a conquistar el espacio que reclamaba.

2018 fue un año para el recuerdo. El equipo sub-17 ganó el primer título mundial para el fútbol femenino de este país, con la granadina María Valenzuela en plantilla, y la selección absoluta se clasificó para la Copa del Mundo, que se celebrará en Francia este mes de junio, ganando todos sus partidos clasificatorios. Se puede hablar de un punto de inflexión con el estreno de la selección española en el Mundial de Canadá en 2015 y la profesionalización de la Liga Iberdrola. Desde 2014, el número de licencias de mujeres futbolistas en España se ha incrementado un 30%, especialmente en el tramo de los cinco a los trece años.

La propia retransmisión en directo por Telecinco de la final de la Copa de la Reina de Los Cármenes, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, supone un éxito significativo en sí mismo. Siete días más tarde, el FC Barcelona se peleará por la Champions League con el Olympique de Lyon en Budapest, muestra inequívoca de que la Liga Iberdrola sigue ganando poderío. De los 20 equipos de la Liga masculina, sólo carecen de sección femenina el Real Madrid, algo inexplicable; el Celta, el Getafe y el Valladolid, donde el dueño, Ronaldo Nazario, ya la ha prometido. Los encuentros entre Athletic, Real Sociedad, Atlético de Madrid o FC Barcelona ya se disputan en los mismos estadios en los que juegan ellos. Las gradas responden, con cada vez menos distinción, entre Jenni Hermoso o Antoine Griezmann.

Además, y es fundamental, los derechos de televisión por los partidos de fútbol femenino ya se traducen en dinero. En concreto, en tres millones de euros al año. Queda por resolverse el convenio colectivo por el que las futbolistas reclaman 20.000 euros de salario mínimo sin condiciones y bajas por maternidad. De hecho, la AFE ya ha amenazado con retrasar el inicio de la próxima temporada ante el conflicto entre RFEF y LaLiga. Todo apunta a que la reivindicación terminará siendo asumida por el propio peso de la razón.

Apoyo de FIFA y UEFA

También han mostrado su apoyo al fútbol femenino dos organismos tan poderosos como la FIFA y la UEFA, que han fijado su crecimiento como una prioridad para convertirlo en el deporte más practicado por mujeres en Europa. Entre ambos pretenden duplicar el número de futbolistas mujeres hasta los 60 millones para el año 2026 dotando a los clubes de los países miembros de los recursos necesarios, aumentando a partir del 2020 su financiación en un 50% hasta los 150.000 euros anuales para cada una de las 55 asociaciones que conforman la UEFA. La FIFA, como gesto simbólico, ya ha añadido los premios a mejor portera y equipo tipo para el galardón de 'The Best' de cada mes de septiembre. Se confía en que el cercano Mundial de Francia se convierta en la mayor competición de fútbol femenino vista hasta la fecha.

El pasado mes de marzo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la creación de una liga profesional de mujeres desde junio y la puesta en marcha de un centro de alto rendimiento especializado en Buenos Aires. Cada club recibirá 125.000 pesos mensuales durante el primer año para poder cubrir los salarios de sus futbolistas. Fue la respuesta a la cadena de protestas y demandas de profesionales argentinas como Macarena Sánchez, despedida del UAI Urquiza a mitad de temporada. En febrero, el equipo femenino de Boca Juniors jugó por primera vez en la Bombonera. El estreno fue doble: también fue el primer partido de fútbol jugado por mujeres en ser retransmitido en directo para todo el país.

En Inglaterra, la compañía Barclays se ha propuesto apadrinar la Women's Super League, fundada en 2011, para convertirla en líder mundial con un patrocinio de tres temporadas por más de diez millones de libras en cada una. Allí la asistencia a los partidos ha crecido un 13% este curso respecto al pasado. Todos los clubes de la élite poseen sección femenina.

Son pequeños grandes avances después de muchos años de lucha que reflejan una realidad maravillosa: que el fútbol es de todos, de ellos y también de ellas. Sus rostros visibles son las integrantes de la selección de Estados Unidos, vigentes campeonas del mundo; la brasileña Marta, ganadora del FIFA World Player de 2006 a 2010 y del The Best del 2018, máxima goleadora histórica de la selección brasileña y de la Copa Mundial femenina; o el último Balón de Oro, Ada Hegerberg, que no jugará el Mundial de Francia en un acto de rebeldía contra la desigualdad en el fútbol noruego. Ellas, que lo ven ya desde lo alto, no dejan de pelear; lo mejor, sin embargo, viene por abajo, por la base. El fútbol femenino tiene hambre y no quiere dejar de crecer. No se conforma.