Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. EP
Tribunales

El Real Madrid sopesa una demanda millonaria contra la UEFA por la Superliga

Celebra la desestimación de los recursos presentados contra la sentencia que dictaminó la existencia de un abuso de posición dominante por parte del máximo organismo del fútbol europeo

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:24

La desestimación por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de los recursos de apelación interpuestos por la UEFA, la FEF y LaLiga en relación ... al fallo que la magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid efectuó en mayo de 2024 sobre el abuso de posición de dominio de UEFA y de FIFA dejó este miércoles reacciones enfrentadas por parte del Real Madrid y de la patronal de los clubes que encabeza Javier Tebas. Mientras el club de Chamartín aplaudió la decisión del tribunal madrileño y recordó que la misma abre la vía a reclamar los «cuantiosos daños y perjuicios» sufridos por la entidad que preside Florentino Pérez, LaLiga se apresuró a enfatizar que dicha resolución «ni aprueba ni avala» el proyecto de crear una nueva competición a escala europea y que no se pronuncia «sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos».

