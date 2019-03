Inter Jaén Un ascenso con identidad La plantilla manteó a su entrenador tras el ascenso. :: inter de jaén En su segundo año de competición el Inter Jaén ha logrado el ascenso a la Primera Andaluza, a falta de una jornada y siendo líder del juego limpio JESÚS MUDARRA JAÉN. Jueves, 28 marzo 2019, 09:04

Está disfrutando de lo lindo el Inter Jaén de su ascenso a Primera División andaluza y no porque el año pasado se rozase este objetivo no marcado sino porque se ha logrado subir gracias un vestuario unido, comprometido con el proyecto y que, además de competir de lo lindo, es líder a falta de una jornada del juego limpio en la categoría.

José López, entrenador del equipo, explicó IDEAL el buen momento que viven en el club jienense: «La verdad es que estamos muy contentos porque teniendo un equipo tan joven como el nuestro, y sin ser el objetivo porque luchamos contra rivales históricos y que tienen más recursos que nosotros, pues con la ilusión de ganar cada partido y teniendo objetivos a corto plazo nos hemos visto ahí arriba desde el principio y hemos tenido la capacidad de ser muy sólidos sin balón. Eso nos ha dado los número que tenemos y que a falta de una jornada estemos disfrutando tanto de este ascenso».

«Entendemos que la filosofía de proyecto que tenemos en el club, vinculada a la educación, el deporte y el juego limpio, pues al final se ha demostrado que hemos sido capaces de ser campeones con ello. Es el premio al trabajo de cinco años con la columna vertebral de este equipo», adjunta José sobre la importancia que tiene para los dirigentes del club el que los resultados se obtengan por la vía adecuada.

El Inter Jaén se ha hecho un hueco en la sociedad jienense a base de goles y también de acciones solidarias que han hecho que ahora hayan sido miles los mensajes de felicitación que les hayan llegado estos días: «Hemos recibido mucho cariño. Somos un club solidario y muy activo en redes sociales. Siempre estamos pendientes de lo que les pasa a nuestros compañeros de otros clubes de Jaén, nos alegramos mucho de todo lo que les pasa al Real Jaén y al Jaén Fútbol Sala y otros clubes. No me sorprende pero sí me llega que mucha gente se haya acordado de nosotros porque nosotros intentamos ser así».

Ahora, en una división más competitiva, tendrán más recursos para seguir impulsando ese ilusionante proyecto hacia mayores cotas deportivas y sociales: «Este ascenso va a significar mucho de cara a nuestros patrocinadores. Es un premio también para ellos el ver que el club es capaz de seguir creciendo en lo deportivo con lo que eso implica en el impacto para cualquier empresa que apueste por nosotros. Ya andan muy satisfechos con nuestra actividad aún en Segunda Andaluza. Un ascenso siempre es bueno para cualquier marca».

Objetivos

Mirando estrictamente a los deportivo, José López termina con cautela: «El objetivo para la temporada que viene es aprender de la categoría. Nos vamos a encontrar a muchos rivales históricos de la provincia que van a tener un pueblo grande detrás, con los recursos y la masa social que esto implica. Nosotros tenemos una masa social pequeñita pero es bueno para la ciudad que tenga un equipo en Primera Andaluza para jugadores que salen de juveniles y para futbolistas de nivel medio. Queremos crecer en la categoría e intentar ganar cada partido sabiendo de la dificultad que tendrá. Lo vamos a coger con la mayor ilusión posible. Es un paso importante para los chavales, para el cuerpo técnico y para el club».