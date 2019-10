Tercera División Los dos extremos de la clasificación se tocan este domingo en Huétor Vega El Huétor Vega recibirá al complicado Linares, líder sin discusión de Tercera. / J. M. Baldomero Linares y Jaén, los dos cocos de la categoría, visitan la casa de los dos hueteños, equipos que han comenzado el curso instalados en la derrota FRAN RODRÍGUEZ Granada Sábado, 12 octubre 2019, 01:41

Semana complicada para los equipos de Granada en Tercera. Los que salen se enfrentan al reto de puntuar en plazas complicadas. Tampoco asegura nada jugar mañana en casa al Huétor Vega y el Huétor Tájar. Instalados desde el inicio de temporada en las posiciones más bajas de la clasificación, los dos conjuntos hueteños reciben a los dos clubes más temidos de la categoría: Linares Deportivo y Real Jaén, primero y segundo.

Para ejemplo del exagerado contraste, la jornada arrancará con el duelo entre el líder indomable, un Linares que cuenta sus partidos por victorias, ante un Huétor Vega que aún no sabe lo que es ganar este año, a pesar de que no se le puede achacar ningún problema de actitud. La pelotita no está queriendo entrarle a los hueteños, que quieren dar la sorpresa ante el peor rival posible.

El Maracena también tiene que dar un vuelco a la situación, si bien los azules tienen de su parte haber logrado dos victorias. Pero los últimos partidos han minado el ánimo de los maraceneros, goleados en su último choque. Sólo otro equipo cuenta, como ellos, con siete puntos: el Mancha Real. Será ante los jienenses con los que se batan el cobre los granadinos, que podrían regresar a la parte media de la tabla ganando en el pueblo de Jaén. Recuperar la solvencia atrás resultará diferencial para lograr los puntos.

Las defensas son precisamente las que estarán bajo la lupa en la Ciudad Deportiva del Málaga, donde el filial costasoleño va a recibir al Loja. Ambos equipos vienen de inflingir goleadas a sus rivales, por lo que la tarea de ambas zagas es frenar a dos ataques que vienen lanzados. El Loja, con los ánimos por las nubes al vencer 5-0 al Huétor Tájar, tiene ante sí el desafío de encadenar varias victorias seguidas, algo que se le resiste. De su parte estará la maltrecha situación del primer equipo del Málaga, obligado esta semana a jugar en Segunda ante el Cádiz con gran parte de su plantel filial, lo que debilitará a este ante los lojeños.

Ya por la tarde, el Huétor Tájar querrá olvidar su último compromiso, esa manita ante el Loja, con una victoria que le ponga en todas las portadas. No sería para menos, pues el Real Jaén es el invitado esta semana. Los jienenses son, junto con el Linares, el mejor plantel de la categoría y el equipo amarillo necesitará no sólo estar a su mejor nivel en ataque, sino aprovechar algún despiste defensivo en el segundo clasificado.

Mirará de reojo todo lo que ocurra en Huétor Tájar y Huétor Vega el Motril, que cerrará la jornada otro domingo más. Los costeros se enfrentan en Jaén al Torreperogil, un equipo con grietas pero solvente en casa. Una victoria de los motrileños reafirmaría su puesto en 'play off', más aún si los hueteños le ayudan.

Mañana

Huétor Vega - Linares, a las 12:00

Vélez - Melilla, a las 12:00

At. Malagueño - Loja, a las 12:00

Mancha Real - Maracena, a las 12:00

Alhaurín - Antequera, a las 12:00

Poli Almería - El Ejido, a las 12:15

Huétor Tájar - Real Jaén, a las 17:45

El Palo - Almería B, a las 19:00

At. Porcuna - Torredonjimeno, a las 19:00

Torreperogil - Motril, a las 19:00