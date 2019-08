Tercera División | Grupo IX El Maracena vuelve a Tercera a lo grande El Maracena celebra el primero de los dos goles anotados. / J. M. Baldomero El equipo granadino sumó los tres primeros puntos en su debut esta temporada gracias a los goles de Pablo y Rubén en la primera parte FRAN ESPIGARES MARACENA Sábado, 24 agosto 2019, 23:01

El conjunto maracenero regresó con triunfo a la categoría pérdida hace algo más de un año. Y lo hizo ante un recién descendido como el filial de la UD Almería, al que tuteó en todo momento. El cuadro entrenado está temporada por Gabri dejó una gran sensación y, con un remozado bloque, parece haber entrado con fuerza en la que debe ser una temporada marcada por el sacrificio y el disfrute en pos de alcanzar la permanencia.

2 UD Maracena Darío, Juanjo, Peri, Rubén Martínez, Manuel Martínez, Jorge Molina, Juanfran (Joselu, m.83), Fran Bea, Pablo (Amaya, m.82), Luis Enrique y Javi Gallo (Igna, m.89). 1 UD Almería 'B' Jero, Sergio Ortiz, Ezequiel, Fermín, Prendes (Manu, m.46), Tomás, Raúl García, Javi Robles, José Enrique, Dani Albiar (Sanchís, m.62) y Nano (Iker Burgos, m.78). Goles: 1-0, m.9: Pablo; 1-1, m.16: Fermín; 2-1, m.36: Rubén Martínez. Árbitro: Paradas Mazuela (Málaga). Amonestó a los locales Rubén Martínez, Juanfran, Manuel Martínez y Jorge Molina. incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de Maracena ante unos 200 espectadores.

Los dos conjuntos comenzaron su andadura en el grupo IX sin titubeos, pero serían los azulillos los que golpearían primero al aprovechar la presión sobre la medular que permitió recuperar el esférico a los locales y montar una rápida salida sobre el arco rojiblanco para que Pablo se estrenara como goleador, batiendo con comodidad a Jero. No tardó en replicar el cuadro almeriense sin embargo. Raúl García hizo una diablura por su banda y el ex del Real Jaén y Motril no tuvo más que servir la bola sobre Fermín para que este golpeara duro el esférico e hiciera imposible la estirada de Darío. El partido estaba en un toma y daca y pasada la media hora los metropolitanos volvían a adelantarse con un testarazo de Rubén Martínez a la salida de un córner, por lo que los locales se iban al descanso manteniendo su exigua renta tras una vibrante primera parte.

La segunda mitad empezó con declaración de intenciones por parte del conjunto rojiblanco, que trató de volcarse en ataque para devolver la igualdad. Pero enfrente los pupilos de Gabri tenían muy clara la consigna. Conceder muy poco y aprovechar las salidas rápidas. El filial almeriense fue introduciendo efectivos de ataque, pero las ideas y el cansancio propio de pretemporada hicieron más cómoda la segunda parte para un Maracena que no sufrió en exceso para mantener el resultado y llevarse los tres primeros puntos.