Tercera División El Maracena vence y convence ante el Huétor Vega El cuadro maracenero disfrutó con el balón y tuvo efectividad. / Pepe Marín Los azules se llevaron un derbi en el que quedó muy tocado el equipo local FRAN ESPIGARES HUÉTOR VEGA Lunes, 2 septiembre 2019, 10:14

Cayó derrotado con dureza el Huétor Vega en el derbi metropolitano que inauguraba la temporada como local para los verdiblancos. Y lo hizo merced a quince brillantes minutos de un Maracena que no necesitó mucho más para doblegar a su rival. El equipo de Gabri aprovechó su buen planteamiento sobre el césped para vencer al Huétor Vega y contabilizar por victorias sus dos partidos disputados hasta la fecha con un planteamiento exquisito.

0 CD Huétor Vega Sergio Muñoz, Jordi, Capilla, Gueye (Jorge Bolívar, m.69), Del Amo, Raúl Pérez, Sergio García, Migue Jiménez, Dani Moreno, Neskes (Espínola, m.46) y Armando (Adrián, m.69). 3 UD Maracena Darío, Juanjo, Peri, Rubén Martínez, Manuel Martínez, Jorge Molina, Joselu (Migue Peinado, m.78), Fran Bea (Manu, m.66), Pablo (Adrian, m.70), Luis Enrique y Javi Gallo. goles: 0-1, m.31: Pablo; 0-2, m.38: Rubén Martínez; 0-3, m.42: Pablo. ÁRBITRO: Cantón Martos (Almería). Amonestó a los locales Sergio García y Del Amo, así como a los visitantes Jorge Molina, Joselu y Fran Bea. Expulsó al local Dani Moreno con roja directa (m.85). INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el Polideportivo de Las Viñas ante unos 200 espectadores.

No arrancó el partido demasiado animado en Las Viñas. A pesar de que los verdiblancos se estrenaban en casa, no buscaban con demasiada profundidad la portería maracenero. Tampoco los azulillos de prodigaban demasiado en ataque. Ambos conjuntos se conocían y apenas daban trabajo a los arqueros. Poco a poco el juego se fue estirando, aunque debió pasar el ecuador del primer tiempo para comenzar a ver las primeras llegadas. Los hueteños no tenían muy claro como sorprender a su rival y fue el cuadro dirigido por Gabri el que golpeó primero. Los visitantes triangularon bien para recuperar el cuero en una salida local y se plantaron en el área, donde Pablo empujó a gol el esférico para abrir el marcador. No se habían terminado de recomponer los locales al tanto encajado cuando otra buena jugada del bloque maracenero terminaba de nuevo en la jaula gracias al disparo de Rubén Martínez que ponía en clara ventaja al equipo foráneo. Y no sería el último antes del enfilar el camino a los vestuarios, ya que a la contra el Maracena aprovecharía la desesperación hueteña por acortar distancias y establecería en las postrimerías el tercer tanto por mediación de Pablo.

Tras el descanso el partido ya no tuvo apenas historia. El Huétor Vega saltó con ganas para intentar recortar la diferencia pero se topó una y otra vez con un Maracena bien plantado sobre el césped que no tuvo más que ir dejando pasar los minutos tratando de buscar alguna salida rápida que ampliara la renta. De esta forma los pupilos de Gabri se mostraron cómodos y sin pasar apuros ante un rival que no pudo dar síntoma de mejora y que vio como caía con estrépito y además perdia a Dani Moreno al ver la roja directa en su primer partido del curso en casa ante un Maracena que cuenta por victorias sus partidos hasta el momento.