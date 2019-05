Fútbol El Maracena sube a Tercera por la tarde pese al empate El Maracena ascendió horas después de jugar. / J.M. BALDOMERO FRAN ESPÍGARES MARACENA. Lunes, 13 mayo 2019, 01:43

El conjunto azulillo celebró por la tarde un ascenso que no pudo ganar en su partido matinal. Fue el descenso de El Ejido de Segunda B a Tercera el que no permite que su máximo competidor, el Berja, no pueda arrebatarle el ascenso al ser filial de los celestes. Los maraceneros no pudieron pasar de la igualada y se quedaban, en principio, a un punto de alcanzar su objetivo. Los azulillos saltaban con un once ofensivo y las llegadas no se hacían esperar. Migue Peinado y Luis Enrique trataban de cazar algún centro pero el balón no ganaba portería o era interceptado por la zaga veratense. El cuadro almeriense por su parte no se escondía y trataba de ganar metros para sorprender. De esta forma en una de las pocas llegadas que había tenido el Vera, Gori conseguía hacerse con el esférico para doblegar a su par y batir a Juanmi. Desde este momento el Maracena se echó aún más si cabe el partido a sus espaldas pero no conseguiría alterar el resultado antes del descanso.

1 UD MARACENA Juanmi, Igna (Maxi, m.53), Manu Amaya, Rubén, Nico Espigares, Juanma, Javi Gallo (Carlos, m.69), Fran Bea, Serigne (José Requena, m.73), Luis Enrique y Migue Peinado. 1 CD VERA José Carmelo, Casquet, Juanjo, Joaquín, Cristian, Sierra, Borti (Sergio, m.69), Gori (Juan María, m.79), Khalid (Carmona, m.88), Jota (Casas, m.69) y Fran Soler (Julián, m.73). Gol 0-1, m.30: Gori; 1-1, m.46: Serigne. Árbitro Del Río Lozano (Sevilla). Amonestó a los locales Igna, Javi Gallo, Nico Espigares, Fran Bea y Migue Peinado, así como a los visitantes Juanjo, Joaquín y Borti. .

El paso por la caseta trajo más insistencia contra el marco visitante y el gol no se hizo esperar. Serigne ganaba un pase en el área en el primer acercamiento azulillos y perforaba la meta veratense. El Maracena hacia pronto lo más difícil, pero la segunda parte no sería un camino de rosas. Los locales se desesperaron en el segundo acto y vieron como finalmente el partido agonizaba con un empate insuficiente para consumar el ascenso tras la holgada victoria del Berja ante el Adra. Todo cambió por la tarde con el descenso de El Ejido y el Maracena celebró su brillante ascenso.