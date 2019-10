Tercera · Grupo IX El Maracena sigue en caída libre El Maracena no pudo superar en ninguna faceta al filial malagueño. / R. L. Pérez El equipo de Gabri fue arrollado en la primera parte y llegó al descanso con 0-3 y un expulsado FRAN ESPIGARES MARACENA Domingo, 6 octubre 2019, 22:44

Nueva derrota para el Maracena, que continúa cayendo en barrena hacia la zona crítica de la tabla. Los pupilos de Gabri se vieron superados desde el inicio por el filial del Málaga y apenas tuvieron opciones de puntuar en un partido finiquitado muy pronto por la escuadra blanquiazul. Algo a lo que contribuyó aunque en menor medida la expulsión de Fran Bea en la recta final del primer periodo.

0 UD Maracena Darío, Juanjo, Pero, Rubén, Jorge Molina, Adri (Javi Gallo, m.52), Fran Bea, Pablo (Martínez, m.52), Luis Enrique (Manu Muñoz, m.64), Joselu y Juanma. 4 Atlético Malagueño Kellyan, Antoñito (Kara, m.70), Abqar, Juande, Cristo, Hicham (Mario, m.75), Mini, Quintana (Guillermo, m.57), Juan Cruz, Hugo y Julio. goles: 0-1, m.8: Mini; 0-2, m.18: Juan Cruz; 0-3, m.27: Hicham; 0-4, m.73: Julio. árbitro: Montoro Garrido (Linares). Amonestó a los locales Pablo, Juanjo, Joselu, Martínez y Jorge Molina, así como a los visitantes Quintana y Abqar. Expulsó al local Fran Vea con roja directa (m.40). incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de Maracena ante unos 150 espectadores.

Los maraceneros apenas estaban asentándose en el terreno de juego cuando el equipo de Sergio Pellicer ya mandaba en el marcador. Mini, en una de las primera incursiones costasoleñas al área defendida por Darío, conseguía perforar la meta del arquero para ajusticiar a los azulillos. El equipo metropolitano trató de reponerse y en su intento por llevar la iniciativa del juego se topó con un segundo tanto en contra pasado el cuarto de hora gracias a la acción vertical de los visitantes que culminaba Juan Cruz con un potente disparo.

El choque de ponía muy cuesta arriba para los anfitriones, que lejos de recortar distancias veían como Hicham remachaba a gol otra acción malacitana. Media hora de juego y el encuentro ya había quedado visto para sentencia. Más aún cuando Fran Bea era castigado con roja directa por el trencilla fruto de la impotencia local.

La segunda mitad sobró en su casi totalidad, ya que los maraceneros no disponían de fuerza ni de armas suficientes para hacer daño a su adversario. Gabri intentó recomponer a su equipo pero ya no había mucho que hacer. El Atlético Malagueño no quiso hacer demasiada sangre con su rival y no buscó con mucho ahínco la meta contraria, aunque sí que tuvo tiempo para aprovechar otro desajuste atrás para que Julio diera la puntilla a una escuadra maracenera que ha perdido mucho gas con el paso de las jornadas y que ya ve como la zona de descenso en un peligro muy real.