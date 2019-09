Tercera división El Maracena rompe su maleficio con un empate El Maracena volvió a puntuar ante un buen equipo malagueño. / Ramón L. Pérez El equipo azul deja atrás su breve mala racha en lo que a puntos se refiere FRAN ESPIGARES MARACENA Domingo, 22 septiembre 2019, 20:59

Duelo de idénticas dinámicas el que disputaron Maracena y Vélez. Ambos conjuntos llegaban en igualdad de resultados y con el objetivo de romper su racha de dos jornadas consecutivas cayendo derrotados. Pero la igualdad también se vio sobre el terreno de juego. Los veleños se adelantaban pero el cuadro dirigido por Gabri empataba en la segunda parte gracias al esfuerzo realizado durante todo el partido. Al final reparto de puntos para dos equipos que rompen al menos su mala trayectoria en la últimas jornadas.

1 UD Maracena Darío, Juanjo, Peri, Rubén, Juanma, Manolo, Adri Pérez (Joselu, m.80), Jorge Molina, Pablo (Migue Peinado, m.85), Luis Enrique y Javi Gallo (Martínez, m.52). 1 Vélez CF Martín Mapisa, Rafa Navarro, Antelo, Goffin, Carri, Arturo, Dani González, Vergara (Quintana, m.87), Guerra, Sarmiento (Pato, m.64) y Samu Benítez (Álvaro García, m.76). goles: 0-1, m.14: Arturo; 1-1, m.78: Pablo. ÁRBITRO: Pareja Nieto (Linares). Amonestó a los locales Jorge Molina y Luis Enrique, así como a los visitantes Carro, Goffin, Rafa Navarro, Arturo, Guerra y Antelo.

El conjunto de la Axarquía saltó con menos complejos de su rival y no dudó en llevar a cabo las primeras internadas en el área cuando su rival se lo permitió. El veterano Emilio Guerra recibía el esférico y disparaba sobre un Darío que finalmente acertaba a despejar el cuero por línea de fondo. Al Maracena le costaba más percutir y no terminaba de proyectarse demasiado en ataque. Estas dudas las aprovechó el Vélez para imponerse en córner por alto en donde Arturo emergió para cabecear a la red el balón y adelantar el equipo malagueño. Con el gol el partido entró en una fase de mayor dominio de la bola por parte de los azulillos, que sin embargo no podían penetrar en el área rival ante el buen posicionamiento que planteaba Francis Parrado. Los veleños no sufrían en exceso y tan solo fue en el tramo final cuando los pupilos de Gabri trataron de echar el resto. La ocasión más clara se correspondía con un lanzamiento que se marchaba ligeramente desviado por el encima del travesaño. El Vélez trataba de sacar partido de ese aluvión maracenero con alguna contra y Samu Benítez en primera instancia, y segundos después Emilio Guerra con un toque de balón que salvó un zaguero en boca de gol, anduvieron muy cerca del segundo tanto visitante antes de marcharse a la caseta.

La consigna para el Maracena era clara. Había que correr riesgos para remontar la contienda. Los de la Axarquía eran conocedores de esto y buscaron hilvanar rápidas acciones para aprovechar las posibles debilidades defensivas en los azulillos. Así un pase entre líneas lo ganó Emilio Guerra para meter un centro que Sarmiento mandó fuera. El Maracena tenía claro que había que ser agresivo y Luis Enrique puso con un zapatazo el balón en la escuadra, pero se topó contra todo pronóstico con un Martín Marisa que sacaba el esférico cuando la grada cantaba el empate. El partido entró en correcalles en el que los cambios veleños le dieron a los visitantes más presencia en ataque. Así, Pato golpeaba la bola junto al palo pero detenía el arquero maracenero. El Maracena continuó fiel al ímpetu que vino derrochando durante todo el partido y terminó por igualar el encuentro cuando se sobrepasaba la media hora del segundo acto en un lanzamiento de Pablo. El Vélez, que había estado más contemplativo hasta el momento, volvió a sacar carisma y a punto estuvieron Vergara y Guerra de anotar el segundo minutos después de encajar la igualada y sendas llegadas tan solo desbaratadas por una soberbia actuación de la defensa local. El Maracena metió toda la pólvora que tenía para voltear el resultado, pero los instantes finales estuvieron marcados por el cansancio y las jugadas directas ante la falta de tiempo, por lo que el marcador ya no se movería más.