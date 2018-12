TERCERA El Loja, primer equipo que asalta Linarejos El doblete de Corbacho y una gran actuación del meta Óscar rompieron la imbatibilidad en casa de los mineros ÁNGEL MENDOZA Lunes, 24 diciembre 2018, 09:52

El Linares Deportivo perdió su imbatibilidad en casa en la última jornada de la primera vuelta. Los resultados de los rivales directos de los azulillos hacían a la afición minera saborear un derbi la semana que viene con asalto al liderato, pero eso ya no será posible para el Linares. En su lugar, el que asaltó el hasta ahora fortín de Linarejos fue un Loja que tiró de orden y eficacia. Dos ocasiones claras, dos goles, en un campo dónde sólo el Antequera había conseguido marcar antes.

Los mineros lo intentaron todo, pero una vez se encontraron con el problema de otras veces, muchas ocasiones generadas pero poco acierto en el remate, unido a una excelente actuación del guardameta Óscar, que no fue el titular, pero salió por la lesión de Cámara y acabó convirtiéndose en uno de los principales protagonistas del encuentro.

Y el Loja puede apuntarse el honor de terminar con la imbatibilidad del Linares en casa. Pasado el cuarto de hora, el meta Cámara y el delantero Bolo tuvieron un choque del que no saldría bien parada la rodilla del cancerbero. Tuvo que pasar media hora para que el Linares tuviese la primera buena llegada al área de los visitantes. Barba montó la contra en el círculo central, Miguelito salvó la salida del portero y León no acertó a definir en el segundo palo.

La gesta comenzó en alargue del primer tiempo. En un saque de esquina, balón rechazado que enganchó Corbacho y que colocó en el fondo de las mallas. Era la primera vez que el Loja había rematado con peligro y entró el tanto del delantero exazulillo. Tras el descanso el Linares seguía con su particular asedio, embotellando al Loja.

El meta Óscar salvó con una gran estirada un remate de Beda. Después Barba hizo un jugadón individual y otra vez Óscar mandó el disparo que buscaba la escuadra a córner. Hubo un par de caídas en el área de los linarenses con los que la afición reclamó penalti, el más dudoso fue un derribo de Chichilla, pero el colegiado no apreció nada. La grada de Linarejos se encendió.

Parecía que el 1-1 estaba cerca y entonces, en el minuto 14 de la reanudación, llegó el segundo mazazo. Centro por la derecha que la defensa no atajó y Corbacho no desaprovechó, subiendo el 0-2. Así, defendió el conjunto granadino su ventaja hasta el final. Pitido final con amargo sabor de boca en la parroquia minera. Se desaprovechó una excelente ocasión para darle un plus más de emoción al derbi con el liderato en juego.