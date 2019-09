Tercera | Grupo IX El Loja se lleva el derbi ante el Huétor Vega y suma su primera victoria Un jugador hueteño avanza con el balón perseguido por el lojeño Fabio. / Paco Castillo Los de Jesús Párraga remontan el gol de Jordi, aunque acaban sufriendo tras perdonar demasiado PACO CASTILLO LOJA Lunes, 9 septiembre 2019, 10:28

El Loja se llevó el derbi ante el Huétor Vega en un choque que acabó con 3-2 para los locales, que remontaron un gol inicial de Jordi en los primeros minutos. De esta forma, los lojeños suman su primera victoria. Lo cierto es que el partido tuvo de todo: goles, emoción y polémica, con un expulsado por cada bando. Fueron los de Morente quienes se adelantaron muy pronto. Apenas se habían cumplido cinco minutos cuando Jordi recibió el balón en el área y batió a Óscar Cano con un disparo raso y ajustado al poste derecho. Era la primera llegada con peligro y los hueteños lograban sorprender a la escuadra de Párraga.

3 CD Loja Óscar Cano, Marcos (Dani López, m. 13), Seco (Luis Novo, m. 75), Álex Romero, Fabio Muñoz (Pablo Sánchez, m. 60), Lolo Armario, Peso, Nino, Del Moral, David Gámiz y Paco Ariza. 2 CD Huétor Vega Sergio, Espínola, Capilla (Hurtado, m. 56), Gueye, Del Amo, Raúl Pérez, Bolívar (m. 68), Migue Jiménez, Jordi, Sergio García y Armando (Christian, m. 70). goles: 0-1 m. 5: Jordi. 1-1 m. 45: Seco. 2-1 m. 56: Peso. 3-1 m. 71: Del Moral. 3-2 m. 92: Hurtado de penalti. Árbitro: Outman Mohamed El Mehdi, del colegio ceutí. Amonestó a los locales Fabio Muñoz, Álex Romero, Seco y Dani López y a los visitantes Armando y Jordi. Expulsó con roja directa al portero lojeño Óscar Cano (m. 92) y con doble amarilla al visitante Espínola (m. 40). incidencias: Encuentro correspondiente a la 3ª jornada de liga en el grupo IX de Tercera División disputado en el estadio Medina Lauxa ante unos 450 espectadores.

Reaccionó bien el Loja al tempranero gol visitante, pasando a dominar el partido y generando ocasiones de peligro ante el marco de Sergio. Pudo llegar el empate en el minuto 11 en una acción de David Gámiz que salvó el portero del Huétor Vega. Tres minutos después, Paco Ariza tuvo cerca el gol en una buena acción que culminó con un disparo que rozó el poste derecho tras tocar en un defensor. Los lojeños buscaban el empate, pero el Huétor Vega se defendía bien, como en una acción en la que un jugador visitante tocó lo justo para evitar el gol de Del Moral.

A partir de ahí se vivió una fase de equilibrio y poca profundidad, aunque en el último cuarto de hora de la primera parte volvieron a apretar los locales. Así, en el minuto 37 Sergio volvía a salvar a los suyos ante Del Moral. Un minuto después llegó una acción clave en el desarrollo del partido. Álex Romero cometió falta en una contra visitante, que le costó la amarilla, pero la acción continuó con un empujón de Espínola al futbolista lojeño, lo que le costó la segunda amarilla para el hueteño. A partir de ahí los de Jesús Párraga apretaron en busca del empate, que llegó justo cuando se cumplía el minuto 45. Seco aprovechó un rechace tras un espectacular disparo de David Gámiz que se estrelló en la escuadra para poner el 1-1.

La segunda parte fue claramente de color local, mientras al equipo de Jaime Morente se le hizo muy larga con la inferioridad numérica. Así que desde el comienzo los lojeños pusieron cerco. Nino tuvo la primera llegada en un disparo que atrapó Sergio. Más cerca del gol estuvo Javi del Moral en el 53, cuando recibió de Peso y trató de ajustar el balón, que se marchó rozando el poste izquierdo. Los lojeños empezaban a encerrar a su rival en busca de darle la vuelta al marcador, lo que se confirmó en el minuto 56, cuando Peso aprovechó un nuevo rechace tras un fuerte disparo de Lolo Armario al que respondió Sergio con una gran intervención. El portero, sin embargo, no pudo hacer nada en la continuación de la jugada para evitar el 2-1.

Eso sí, la respuesta hueteña no se hizo esperar y en la siguiente jugada Jordi estuvo a punto de poner las tablas con un disparo que repelió el poste derecho. Incluso, un minuto después, Hurtado también estuvo cerca del empate con otro disparo que se perdió muy cerca del poste. Tras los dos sustos el Loja volvió a hacerse con el timón. Fueron los mejores minutos de los locales, que buscaron la sentencia y perdonaron numerosas ocasiones de gol para aumentar la ventaja. Sergio salvó a los suyos en una acción de Ariza. Dos minutos después, un envío de Lolo Armario para Peso lo culminó este con un disparo cruzado que volvió a salvar el portero. Un minuto después el colegiado sancionó penalti por mano pero David Gámiz perdió la inmejorable ocasión al lanzar por encima del larguero.

No cambió la decoración en los siguientes minutos, en los que Del Moral tuvo dos claras ocasiones. Fue en el 71 cuando el delantero lojeño encontró premio a su insistencia, al culminar una gran jugada de Peso que Del Moral aprovechó para poner, esta vez sí, el 3-1. Un resultado que parecía iba a ser definitivo al entrar ya en el tiempo de prolongación, pero el choque todavía tenía reservadas sorpresas, pues el colegiado sancionó penalti a favor del Huétor Vega y expulsó al guardameta lojeño. Ya habían hecho las tres sustituciones, por lo que el delantero Del Moral tuvo que colocarse bajo los palos, no pudiendo parar el penalti, transformado por Hurtado. De ahí al final el nerviosismo se apoderó de la grada por temor a que pudiera llegar un empate que no llegó.