TERCERA DIVISIÓN El Huétor Vega vence y convence FRAN ESPIGARES HUÉTOR VEGA Lunes, 5 noviembre 2018

El conjunto hueteño ganó ayer a un complicado rival como el Juventud de Torremolinos y puso fin a una racha muy negativa de resultados a base de buen juego y sobre todo seriedad defensiva para dejar su meta a cero, algo que estaba en el debe del equipo de Jaime Morente desde hacía muchos partidos. A pesar de sufrir una expulsión en los minutos finales, los verdiblancos aguantaron bien y se llevaron tres puntos para intentar salir del descenso.

Arrancó el choque en Las Viñas con dominio alterno y sin excesiva verticalidad. El Huétor Vega por enésima vez como local trataba de imponerse a su rival con acciones rápidas y buscando desarbolar pronto a su rival. Un Torremolinos que no inquietaba y que esperaba alguna salida rápida que no llegaba. Gueye abrió la lista de ocasiones verdiblancas con un disparo desde la corona del área sin consecuencias para la meta costasoleña.

A pesar de que los balones colgados por el flanco zurdo abundaban y provocaban quebraderos de cabeza para la zaga, tuvo que ser a balón parado cuando se desequilibrara la balanza. Joselu botó una falta muy ajustada a la madera que se convirtió en el primer tanto del encuentro. El choque se ponía de cara para el cuadro hueteño y se convertía en prioridad no conceder oportunidades a su rival que hicieron volver a viejos fantasmas. Y la lección pareció por fin aprendida. El conjunto local se concentró en labores defensivas y en ejercer presión en la medular para que el Juventud de Torremolinos no estuviera cómodo.

Entre tanto alguna salida verdiblanca provocaba cierta inquietud en las filas visitantes. David Hurtado chutan desde la frontal aunque ligeramente por encima del travesaño. El Huétor Vega aprovechó que su oponente estaba noqueado para probar alguna jugada rápida, sin correr excesivos riesgos. Raúl Pérez metió un inmejorable balón sobre Bolívar que finalmente no podía aprovechar al detener Fede su disparo en el área. No obstante los pupilos de Jaime Morente volvieron a centrarse en contener a los malagueños y evitaron ocasiones claras de estos antes del descanso.

La segunda mitad trajo más de lo mismo. El Huétor Vega sabía del potencial de su rival a pesar de su falta de ocasiones claras en el primer acto y no quería sufrir ninguna acción comprometida, para cortar así la sangría goleadora en contra que ya empezó a dar sus frutos en Vélez a pesar de sufrir una derrota en la pasada jornada. El Torremolinos comenzó a estirarse poco a poco para llegar con algo más de acierto y la escueta renta a favor local hacia que el resultado final se presentara incierto. Los verdiblancos buscaban alguna salida rápida aunque eso no les eximió de sufrir alguna jugada peligrosa. Miguel Ballesteros disparó a meta y solo la enorme intervención de Migue García impidió la igualada. El sufrimiento local aumentaría todavía más con la expulsión de Gueye al ver la segunda cartulina amarilla. Esto hizo apretar aún más en tareas ofensivas al equipo malagueño, que pisaba con frecuencia el área y ponía a prueba a Migue García, que mantenía con seguridad su meta imbatida. Estás buenas sensaciones bajo palos de confirmaron en un mano a mano muy bien resuelto por el arquero al encontrar el ariete visitante un gran balón filtrado entre líneas. El trencilla expulsó con la segunda amarilla a Edu y dio alas al conjunto local. La tranquilidad llegó en una acción aislada en ataque de los hueteños con un enorme disparo de Cambil en la esquina del área que entraba por la misma escuadra y certificada una importante victoria para el Huétor Vega con unas buenas sensaciones.