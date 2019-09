Tercera El Huétor Vega sucumbe ante un sólido Real Jaén El extremo jienense trata de colgar el balón al área. / J. Martín sigue sin ganar y con un solo punto a su favor, continuará en la zona baja de la clasificación FRAN ESPIGARES GRANADA Lunes, 16 septiembre 2019, 10:00

El Real Jaén salió victorioso de su visita al Polideportivo de Las Viñas tras un encuentro disputado. Los jiennenses sumaron su segunda victoria consecutiva y comienzan a escalar puestos en la tabla para adentrarse en la zona play off y con ello perseguir el liderato. Por su parte el Huétor Vega, sigue sin ganar y con un solo punto a su favor, continuará en la zona baja de la clasificación a la espera de sumar su primera victoria, siendo una asignatura pendiente el gol para los hueteños, ya que sólo han anotado dos tantos en los cuatro partidos disputados hasta el momento.

0 CD Huétor Vega Sergio Muñoz, Castillo, Capilla, Del Amo, Raúl Pérez, Migue Jiménez, Cristian, Neskes, Dani Moreno (Jorge Bolívar, m.66), Jordi (Sergio García, m.74) y Armando (Hurtado, m.58). 2 Real Jaén Ángel, Juanjo, Ocaña, Ramón, Fran, Juanma, Juanca, Vela (Perejón, m.76), Mauro, Marcelo (Sosa, m.67) y Plusco (Jorge, m.86). GOLES: 0-1, m.17: Fran; 0-2, m.87: Jorge. incidencias: Encuentro disputado en el Polideportivo de Las Viñas ante unos 300 espectadores, con numerosa presencia de aficionados jiennenses.

El choque estuvo marcado por el tanto inicial de Fran, que condicionó a unos combativos hueteños que lo intentaron de todas formas pero que sucumbieron finalmente ante el orden defensivo y buen posicionamiento de un Real Jaen que comienza a carburar y a ser lo que Alberto González busca.

No hubo un claro dominador en los primeros instantes del partido en Las Viñas. Ambos conjuntos salieron con la premisa de no cometer errores y no dejarse llevarse por la teórica diferencia entre ambas plantillas. Los jiennenses no corrían riesgos sabedores de que su rival era peligroso en los primeros minutos y por su parte el cuadro hueteño tampoco se prodigaba en exceso para evitar que la pólvora del equipo visitante le pasara factura y condicionara muy pronto el devenir del partido. Y sin embargo así fue. Antes Cristian ya lo intentó con una acción aislada que Angel De la Calzada se encargó de desbaratar con una gran intervención.

No tardó en replicar el Real Jaén con una acción que si resultaría determinante. No dominaba el equipo de Alberto González, pero salió a luz la pegada del granadino Fran Hernández, que puso un misil teledirigido sobre el arco de Sergio Muñoz, que poco pudo hacer para evitar el gol de los blancos. Con el tanto el Real Jaén se relajó en sus funciones ofensivas y dejó a su adversario la responsabilidad de generar juego con el balón. Armando trató de meter un pase entre líneas para Jordi, que no andó fino para aprovechar el regalo de su compañero ante el arquero visitante.

El Huétor Vega manejaba el partido pero eran los jiennenses los que mandaban en el marcador. Jordi se eregía como el auténtico quebradero de cabeza local y con un potente disparo casi sorprende a De la Calzada, marchándose el balón pegado al poste. Entre tanto, y ya pasada la media hora de juego, Vela estuvo a punto en una salida rápida del Real Jaén de anotar el segundo si Sergio Muñoz no llega a intervenir para deshacer el entuerto. Los instantes finales estuvieron marcados por un férreo control de los blancos en la zaga evitando que el Huétor Vega pusiera en apuros su meta, y prodigándose poco en ataque para no dejar huecos atrás.

El descanso valió para que Jaime Morente aclarara ideas y renovara ánimos en los suyos. El Huétor Vega salió para encimar y crear problemas a su rival desde el principio y Dani Moreno generó hasta tres ocasiones en cinco minutos que finalmente no se concretaron a pesar del buen golpeó del hueteño, siendo la última la más flagrante tras el centro de Neskes y el posterior remate con la testa pegado al palo. El técnico local metió mordiente con Hurtado y Bolívar y aunque las ocasiones se sucedían no había nadie que terminara de culminar ningún acercamiento.

La tónica del segundo tiempo fue ésta para un conjunto local que no perdía la esperanza de sumar. Una y otra vez se chocaban los verdiblancos contra el muro defensivo dispuesto por Alberto González, que no quería correr riesgo alguno y que fue dejando pasar los minutos. El tramo final estuvo marcado por la emoción y la intensidad, así como lo escueto de la renta blanca.

El Huétor Vega tomó cada vez más riesgos y permitió que su adversario creara una serie de contras que resultaron mortales. Jorge, que había saltado segundos antes al césped finalizó una rápida salida para dar la puntilla a los verdiblancos y cerrar un partido en el que los locales llevaron peligro sobre el marco de su rival pero se encontraron con un Real Jaén que se puso pronto por delante y que manejó con facilidad los tiempos del encuentro para sacar el segundo triunfo consecutivo con el que alcanzar la zona alta, dejando a los verdiblancos en una comprometida situación en la tabla.