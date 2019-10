Tercera División El Huétor Vega cae ante el líder pero encuentra el camino a seguir Alfredo Aguilar Octava victoria seguida para el Linares, que se impuso a un conjunto hueteño muy digno FRAN ESPÍGARES HUÉTOR VEGA Lunes, 14 octubre 2019, 01:18

Al líder le costó llevarse tres puntos que parecían hechos al descanso, pero el Huétor Vega se encargó de demostrar que no. El cuadro verdiblanco demostró que no merece la posición que ocupa y, de seguir esta senda, más pronto que tarde este garrafal inicio de temporada formará parte del pasado.

3 CD Huétor Vega Sergio Muñoz, Castillo, Capilla (Marcos, m.60), Sergio Bustos, Del Amo, Hurtado, Armando (Sergio García, m.76), Raúl Pérez, Dani Moreno, Jordi y Cristian (Kessie, m.68). 4 Linares Deportivo Razak, Miguelito, Dani Espejo, Josema, Rodri, Chendo, Chinchilla (Jota, m.84), Siles, Alan (Anaba, m.74), Isra (Fran Carnicer, m.58) y Cervera. GOles: 0-1, m.11: Chendo; 1-1, m.23: Dani Moreno; 1-2, m.35: Dani Espejo; 1-3, m.38: Dani Espejo; 1-4, m.43: Chinchilla; 2-4, m.62: Marcos; 3-4, m.71: Jordi. árbitro: Paradas Manuela (Málaga). Amonestó a los locales Raúl Pérez, Hurtado, Armando y Sergio Bustos , así como a los visitantes Josema, Espejo, Razak y Miguelito. incidencias: Disputado en el Polideportivo de Las Viñas ante 350 espectadores.

El inicio del partido fue intenso. El Huétor Vega no se achantava ante el líder y los azulinos tampoco disfrutaban de acciones verticales. Ese toma y daca duró lo que tardó Cervera en poner por bajo una falta para Chendo, que esperaba en el área para cruzarlo y anotar el primer tanto. El choque se ponía en franquicia para los linarenses, sin embargo el colista no dio muestras de verse superado. Cervera cedía a Razak que quería atajar y el más listo para robar la cartera fue Dani Moreno, que aprovechó la falta de entendimiento para marcar con facilidad. Luego, en una acción de picardía, Isra se hacía con el balón y servía al segundo palo donde entraba Dani Espejo para reventar el cuero. El gol espoleó al Linares, que tiró de efectividad para transformar en gol sus llegadas. Dani Espejo prolongaba su gran momento tras culminar una contra, apoyado en Isra, con un centro chut que se alojaba por la escuadra. Los pupilos de Juan Arsenal aprovecharon para sentenciar el encuentro. Chinchilla robaba y anotaba un cuarto tanto que ya se antojaba inapelable.

Dos consignas hubo de haber muy diferentes en la caseta para entender lo que se vería en el segundo acto. Avisaba Dani Moreno, con un golpeo repelido por Razak, que el colista no se rinde ante nadie. Y esa actitud tuvo consecuencias. Pérdida de Carnicer y mano a mano de Dani Moreno para que Razak salvara, pero no pudiera evitar el tanto de Marcos tras el rechace. A tumba abierta, los de Morente demostraron que su fútbol no es el de un equipo de la zona baja. Kessie volvió loca a la zaga azulina y la pasó a Jordi, que aprovechó un despeje de Razak para batirlo. Al Linares le tocó achicar aguas para evitar una debacle. Dani Moreno dispuso del empate ya en tiempo añadido pero Anaba se interpuso entre el balón y la meta cuando el público cantaba el gol.